Champions League, Simeone: "Gara difficile, qualificazione ancora aperta"

Diego Pablo Simeone. Fonte: Marca.es

L'Atletico Madrid del Cholo Simeone si avvicina ancora una volta alle semifinali di Champions League. Nella cornice del Vicente Calderòn, i colchoneros hanno infatti superato per 1-0 il Leicester di Shakespeare, grazie a un discusso rigore messo a segno da Antoine Griezmann. Tra sei giorni la gara di ritorno al King Power Stadium di Leicester, in quella che già si preannuncia come una vera e propria battaglia calcistica.

Soddisfatto Diego Pablo Simeone, espressosi così dopo la gara ai microfoni dell'emittente Bein Sports: "Oggi è stato molto importante non aver subito gol - dice il tecnico argentino - il Leicester in casa è molto forte. Nel primo tempo i nostri avversari hanno sempre dato la sensazione di poter essere pericolosi, mentre nella seconda parte hanno trovato meno profondità. La gara di ritorno sarà durissima, molto combattuta. Non ci resta che continuare a lottare anche sul loro campo, nella consapevolezza che sarà difficilissimo superare il turno. Oggi non siamo riusciti ad essere brillanti, ma portiamo a casa una vittoria, che è l'unica cosa davvero importante. Il rigore? Griezmann si è assunto la responsabilità di calciarlo, e già questo è un ottimo segnale per un calciatore. Al ritorno mi aspetto una partita con maggiore ritmo, più aperta. Il Leicester attaccherà spinto dal suo pubblico, mentre noi dovremo portare la sfida nella nostra direzione, giocando il calcio che ci fa sentire più sicuri di noi stessi. La qualificazione è ancora in bilico".