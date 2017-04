Bayern Monaco-Real Madrid 1-2, le parole di Zidane dopo la vittoria

Corriere dello Sport.it

Dopo la vittoria del Real a Monaco per 2-1, il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane analizza e commenta la partita dei suoi ai microfoni di Marca, giornale spagnolo:"Giocare qui non è facile. Abbiamo sofferto molto nel primo tempo, ma con pazienza e togliendo il pallone all'avversario siamo migliorati. Il primo tempo è stato buono ma molto meglio il secondo. Giocare contro 10 era più facile".

"Il rigore? Non c'era, ma può succedere. Sul 2-0 sarebbe stato più complicato. Con pazienza e credendo in noi stessi siamo andati a vincere la partita. Abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire. Il risultato è positivo. Abbiamo vinto ma l'eliminazione resta ancora in gioco. Ero felice di andare solo 1-0 alla pausa. Abbiamo avuto l'opportunità di fare dei buoni 45 minuti. Siamo delusi perché abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo. Abbiamo giocato contro 10, ma c'era un muro come portiere".

Con tanto di complimenti di Florentino al tecnico,"ma soprattutto a tutti i giocatori - afferma Zidane - Abbiamo giocato con personalità e abbiamo avuto un buon gioco completo. Siamo tutti felici".