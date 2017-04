Real Madrid - Bayern Monaco in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Real Madrid - Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca al Santiago Bernabeu, impianto da 81.000 mila posti a sedere situato a Madrid

Ancelotti opta - come anticipato - per il 4-2-3-1. Tra i pali Neuer, a sua protezione Alonso ed Alaba con Bernat e Lahm terzini. Vidal e Thiago Alcantara dighe di centrocampo; Müller a supporto di Lewandowski, Robben e Ribery ali

I bavaresi ritrovano l'ariete Lewandowski, una pedina a dir poco fondamentale, ma devono fare i conti con un emorragia difensiva. Out Boateng ed Hummels per problemi fisici, out Martinez per squalifica - rosso rimediato all'andata. Ancelotti decide di arretrare Alonso sulla linea di difesa, affianco a lui Bernat o Alaba. 4-2-3-1 d'attacco, con Vidal e Thiago Alcantara mediani di spinta.

Il Bayern Monaco continua indisturbato la propria corsa verso il titolo. La sorpresa Lipsia è distaccata di 8 punti ed Ancelotti può dormire sonni tranquilli, anche se nelle ultime 4 gare sono maturate una sconfitta ed un pareggio. La priorità in casa dei bavaresi resta l'Europa, il dogma è ribaltare il risultato negativo dell'andata così da confermare quanto di buono fatto quest'anno. Non sarà facile, ma Ancelotti vuole e deve far meglio di Guardiola. La Champions chiama a gran voce

Zidane disegna quindi così la sua squadra, 4-3-3. Navas in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Carvajal, Nacho, Ramos e Marcelo; Casemiro vertice basso con Kroos e Modric mezz'ali. Davanti Isco e Ronaldo a supporto di Benzema

Real senza due pezzi importanti in difesa. Si fermano Pepe - problema alle costole - e Varane - bicipite femorale. Centrocampo confermato, in avanti Isco - decisivo contro il Gijon - prende il posto di un Bale dolorante al polpaccio

Il Real Madrid continua a dominare la scena, in Europa ed in Spagna. Con una giornata da recuperare - 31 partite contro 32 - la compagine allenata da Zidane è a +3 sugli eterni rivali del Barcellona. Brividi - però - nell'ultima uscita contro il Gijon. Zidane ha scelto per un turnover pesante, facendo giocare alla squadra B; scelta che non ha pagato ma che è risultata comunque vincente grazie alle magie di un ispirato Isco. In Europa il 2-1 in Germania ha un peso specifico elevato, visto il decisivo fattore Bernabeu (10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12 uscite europee)

L'1-2 dei Blancos a Monaco di Baviera - con Ronaldo assoluto mattatore della rimonta, gol iniziale di Vidal - è stato il 23esimo confronto tra le due compagini. Di queste 23 sfide: 11 vittorie del Bayern, 10 del Real e 2 pareggi. La 24esima sfida sancirà chi delle due potenze agguanterà il pass per la semifinale

Arbitra Viktor Kassai coadiuvato da Ring e Tòth, quarto uomo Berettyan. Assistenti di porta i signori Bognar e Farkas