Leicester City - Atlético Madrid in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Leicester City-Atlético Madrid, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2016/17, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Rocchi.

Griezmann porta palla durante la gara d'andata, circondato da Albrighton (destra) e Fuchs (sinistra). | itasportpress.it

QUI LEICESTER CITY

I campioni d'Inghilterra, dopo aver fermato la propria striscia di vittorie consecutive perdendo per 4-2 contro l'Everton, sono tornati a fare punti in campionato nonostante si siano fatti rimontare dal Crystal Palace in un rocambolesco pareggio. Sembra che l'entusiasmo seguito al cambio dell'allenatore sia terminato.

In mezzo la sconfitta nel match d'andata ha complicato i piani odierni di Shakespeare, il successore dell'esonerato Ranieri sulla panchina inglese. Servirà certamente una prestazione di un altro tipo rispetto alle ultime uscite per passare il turno, ma le Foxes ci hanno abituato a miracoli di ogni genere.

Tanti problemi in difesa per i detentori del titolo in Premier League. Squalificato Huth, il tecnico in conferenza stampa ha confermato gli acciacchi di Morgan che dovrebbe stringere i denti e scendere in campo dal 1', vista anche l'assenza di Waguè. Assente pure Mendy in mediana.

I giocatori del Leicester esultano dopo il primo gol segnato al Siviglia al ritorno (match terminato 2-0). | abc.net.au

Shakespeare dovrebbe confermare il suo 4-4-2. In porta c'è Schmeichel. In difesa, i terzini sono Simpson e Fuchs, mentre in mezzo c'è l'ex Fiorentina Benalouane al fianco di capitan Morgan. La linea mediana è formata da Mahrez, Ndidi, Drinkwater e Albrighton. In attacco, Okazaki fa coppia con Vardy.

L'11 di Shakespeare: 4-4-2. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI ATLETICO MADRID

Gli spagnoli hanno stravinto contro l'Osasuna nell'ultima giornata della Liga, ma in generale sembrano aver ritrovato il proprio spirito dal pareggio con il Real Madrid nel derby, partita che potrebbe aver svoltato un'intera stagione. Il momento di forma è dunque ottimo, in tutti gli aspetti.

In Liga BBVA, inoltre, le speranze di titolo sono praticamente svanite, perciò le speranze di vincere un trofeo risiedono tutte in questa competizione. Simeone è stato chiaro sulla miscela vincente per passare il turno: bisognerà fare gol, senza se e senza ma, subendo il meno possibile.

L'infermeria degli Atléti di quest'anno ha visto tante volte l'ex Sassuolo Vrsaljko in questa stagione; il terzino non sarà a disposizione nemmeno oggi. Insieme a lui, manca la mezzala argentina Fernandez. Due assenze non di grosso rilievo per la prova d'inglese di oggi, trattandosi di due riserve.

Griezmann festeggia il gol decisivo del match d'andata (1-0). | calciomercato.com

Simeone dovrebbe schierarsi alla stessa maniera del suo avversario. In porta c'è Oblak; difesa composta dai laterali Juanfran e Filipe Luìs con in mezzo Godìn ed un altro ex Fiorentina, Savic. Gli esterni alti sono Koke e Ferreira Carrasco, con Gabi e Saùl nel mezzo. In attacco, Gameiro fa coppia con Griezmann.

La risposta di Simeone, sempre schierata col 4-4-2. | VAVEL.com via footballuser.com

STATISTICHE

Già negli ottavi il Leicester aveva sfidato una spagnola e aveva perso all'andata: si trattava del Siviglia, sconfitto poi per 2-0 in casa con conseguente passaggio del turno delle Foxes. L'ultima squadra inglese affrontata invece dagli Atléti è stato il Chelsea, eliminato nelle semifinali del 2013-2014 grazie ad un 1-3 a Stamford Bridge.