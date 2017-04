Monaco - Borussia Dortmund LIVE, quarti di ritorno Champions League 2016/17 in diretta (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Monaco - Borussia Dortmund, match valido per i quarti di ritorno della UEFA Champions League 2016/17.

Vale una stagione intera la notte del Louis II, teatro circoscritto che, incastonato tra lo sfarzo e il lusso monegasco, mette in palio un biglietto per le semifinali della competizione più ambita al mondo. Le contendenti, Monaco e Borussia Dortmund, ripartono dal 2-3 di una settimana fa, quando al Westfalen Stadion a dettar legge fu il giovane prodigio Mbappé, trascinatore indiscusso tra i biancorossi. Visto il risultato dell'andata - probabilmente condizionato dai fatti avvenuti nel giorno precedente, che avevano costretto l'UEFA a posticipare di 22 ore il match - la squadra di Leonardo Jardim parte con i favori del pronostico. Un successo lontano dalle mura amiche, raggiunto segnando tre reti, obbliga i gialloneri di Tuchel ad imporsi con due reti di scarto o a vincere segnando almeno quattro reti.

L'impresa non è delle più semplici, ma il Dortmund, squadra tra le più propositive ed efficaci in zona gol, ha tutte le carte in regola per tentare quello che appare improbabile: qualificarsi per le semifinali di Champions League quattro anni dopo la strepitosa cavalcata del 2013. Complessa, sarà anche l'interpretazione alla gara del Monaco. Anche i francesi - primi in Ligue 1 e in battaglia col PSG - hanno dimostrato di essere una squadra votata più all'attacco che alla difesa. Il 2-3 di Dortmund e le statistiche stagionali (le due rose hanno messo a segno oltre 230 reti in due) confermano che al Louis II non ci sarà da annoiarsi. Sospeso tra il desiderio di offendere e quello di contenere le probabili sfuriate tedesche, Jardim sta studiando a tavolino le sue mosse, senza lasciar nulla al caso.

Tutti ai piedi di Mbappé. Fonte foto: Getty Images Europe.

Scattato dai blocchi di partenza con l'intento di migliorare la propria reputazione europea e non, il Monaco, oggi, si ritrova a battagliare con i migliori top club d'Europa. Se in Francia il contender si chiama Paris Saint Germain, in Champions League, gli ostacoli più rilevanti sono arrivati da Inghilterra (Tottenham e Manchester City) e dalla Germania (Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, appunto). La cavalcata dei monegaschi, emozionante e coraggiosa, ha raggiunto il suo apogeo nel doppio confronto con il City di Guardiola, ribaltato a suon di gol dopo lo spettacolare 5-3 dell'Etihad. In quella doppia sfida, il Monaco ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche e temperamentali, battagliando ad armi pari con un team decisamente favorito sulla carta.

Il successo di Dortmund, fondamentale in vista del ritorno di questa sera, ha confermato la bontà della rosa monegasca, priva di alcune punte di diamante ma egualmente efficace. Brava e fortunata per quel che concerne la fioritura del gioiello Kylian Mbappé, la squadra del Principe Alberto, ora fa la voce grossa: dopo un momento contrassegnato da cauto scetticismo, i francesi stanno mettendo paura alle altre candidate per la conquista della coppa dalle grandi orecchie. Nelle ultime giornate però, la squadra di Jardim ha accusato un minimo di stanchezza, finendo per aggrapparsi al talento di solisti come Falcao. Il Tigre, a secco nel match d'andata, ha deciso con un calcio di punizione l'ultimo match di campionato con il Digione. Da lui, sempre decisivo al Louis II, Jardim si aspetta quei gol che metterebbero in cassaforte la qualificazione.

Mbappé cerca spazio tra tre avversari. Fonte foto: tuttosport.com

Chi non può fare calcoli è il Borussia Dortmund di Thomas Tuchel. Il risultato dell'andata costringe i gialloneri alla rimonta: abituato a timbrare con una certa continuità il cartellino, il Borussia è chiamato alla continua offesa. Attaccare, segnare, mettere pressione sugli avversari, questi i dettami suggeriti da Tuchel in conferenza stampa. Il Dortmund ci crede, e per giungere in semifinale ha una freccia in più su cui contare: Naturalmente, stiamo parlando di Marco Reus, vero e proprio faro nella trequarti tedesca, che potrebbe tornare dal primo minuto proprio nel momento del bisogno. Oltre a Reus, il Monaco dovrà fare assoluta attenzione a Pierre Aubameyang, ex di passaggio dalle parti di Monaco, nel frattempo evolutosi in una delle prime punte più temibili d'Europa.

Per il Dortmund, sarà importante l'approccio alla sfida, dato che nei primi tempi il Monaco risulta essere molto efficace. A tal proposito, il match di una settimana fa può essere d'aiuto per i tedeschi, molli ed impauriti nella prima frazione; decisi e spavaldi nella ripresa. Concedere un altra rete di vantaggio ai padroni di casa potrebbe risultare un suicidio per il Borussia, costretto al match perfetto su un campo in cui solo il Lione è stato capace di vincere in questa stagione. Dimenticato il terrore di una settimana fa - e di quell'esplosione che è costata un'operazione all'incolpevole Bartra - ora, il Dortmund è pronto a mostrare gli artigli. L'ultima tedesca rimasta in ballo, non ha alcuna intenzione di mollare la presa; Jardim è avvisato.

L'abbraccio tra Aubameyang e Dembélé. Fonte foto: it.eurosport.com

Come nel match di Dortmund, anche per il ritorno, Leonardo Jardim è costretto a fare i conti con infortuni e assenze. Il tecnico portoghese, ritrova Bakayoko (assente per squalifica all'andata), ma perde Fabinho (squalificato). In difesa invece, è ancora fermo Sidibé; recupera l'altro laterale Mendy.

Nel classico 4-4-2 disegnato dall'ex tecnico del Braga, il giovane Touré, Glik, Jemerson e il già citato Mendy comporranno la linea a quattro eretta dinanzi a Subasic. A centrocampo la coppia centrale vedrà Joao Moutinho con Bakayoko, mentre sugli esterni agiranno Bernardo Silva e Lemar. In avanti, nessun dubbio: Jardim si affida alla coppia gol Mbappé - Falcao.

MONACO: (4-4-2): Subašić; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Bernardo Silva, Bakayoko, Moutinho, Lemar; Falcao, Mbappé. All. L. Jardim.

Resta complicata anche in casa Dortmund la situazione legata agli infortuni. Tuchel, costretto a fare a meno di Marc Bartra, dovrà affidarsi ancora al tremolante Bender, partner di Sokratis nella difesa a quattro completata da Schmelzer e Piszczek (Tra i pali Burki). A centrocampo, tante sono le ipotesi. Quella più concreta porta all'utilizzo di un 4-1-4-1, con Weigl vertice basso e il quartetto composto da Castro, Dembélé, Reus e Guerreiro a giostrare dietro Aubameyang. Potrebbe anche trattarsi di un più semplice 4-2-3-1 con Castro più basso, in coppia con Weigl, e con Reus, Guerreiro e Dembélé ad agire alle spalle di Aubameyang.

BORUSSIA DORTMUND: (4-1-4-1): Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Bender, Schmelzer; Weigl; Dembélé, Castro, Guerreiro, Reus; Aubameyang. All. T. Tuchel.

Mbappé esulta dopo il gol dello 0-1, nel match d'andata. Fonte foto: it.eurosport.com

Quello di sette giorni fa, è stato il primo confronto diretto nella storia di questi due club. Mai prima d'ora, ne Dortmund, ne Monaco, si erano affrontate in una competizione internazionale come la Champions League. In palio, c'è l'accesso alle semifinali: il Borussia non vi accede dalla stagione 2012/13, quando poi perse la finalissima con il Bayern. Il Monaco invece, non è tra le fab4 dal lontano 2004. Anche in quel caso, i monegaschi alzarono bandiera bianca in finale, opposti al Porto di José Mourinho.