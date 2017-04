Google Plus

Champions League, Leicester - Atletico Madrid: le formazioni ufficiali - Foto: Atletico de Madrid/Twitter

Non solo Real - Bayern. La notte di Champions propone anche il confronto tra Leicester e Atletico Madrid. Si gioca in Inghilterra, gara di ritorno dopo i primi 90 minuti del Calderon. Atletico favorito, in virtù di una storia recente di altro spessore e del rigore di Griezmann, che al momento indirizza la sfida tra le due squadre. Shakespeare punta a scrivere una pagina di calcio, ribaltando la contesa. Mancano alcune pedine importanti, specie nell'undici di casa. Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori.

Foto: Atletico de Madrid/Twitter

Leicester

Shakespeare recupera i suoi centrali, Benalouane e Morgan, mentre davanti è l'ariete Vardy a guidare la truppa di casa. Sull'out la qualità di Mahrez, Ndidi e Drinkwater in mediana.

Schmeichel; Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs; Ndidi, Drinkwater, Okazaki, Albrighton, Mahrez; Vardy

Atletico Madrid

Simeone sorprende in avvio, rinuncia ad un terminale offensivo e sceglie quindi atteggiamento prudente. Difesa e ripartenza, con Griezmann terminale d'attacco e Saul e Carrasco pronti a supportare l'azione del francese. Tre torri a protezione di Oblak, il Cholo si affida contemporaneamente a Godin, Savic e Gimenez.

Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Gímenez, Koke, Gabi; Saúl, Carrasco, Griezmann