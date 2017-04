Google Plus

Champions League - Notte di Gala a Montecarlo: le formazioni ufficiali di Monaco - Borussia Dortmund

Lo Stadio Louis II di Montecarlo apre le porte al Monaco di Leonardo Jardim, primo della classe in Ligue 1 e ad un passo dalla semifinale di Champions League. I monegaschi, fortissimi del tre a due conquistato all'andata al Signal Iduna Park, difendono i territori amici dall'assalto del Borussia Dortmund di Tuchel, intenzionato quantomeno a vender cara la pelle in una gara che si preannuncia a dir poco emozionante ed aperta, tra due squadre che fanno del gioco offensivo e delle relative coperture difensive il proprio credo tattico. Ad un'ora dall'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle.

Monaco

Nessuna sorpresa nel Monaco. Rientra, dopo la squalifica, Bakayoko, Mendi e Touré esterni bassi, davanti Falcao affianca l'atteso Mbappé. Glik e Jemerson a protezione di Subasic, Lemar e Bernardo Silva i talenti di mezzo.

1-Subasic 25-Glik 5-Jemerson 38-Touré 23-Mendy 14-Bakayoko 8-Moutinho 27-Lemar 10-Silva 29-Mbappé 9-Falcao

Borussia Dortmund

Tuchel si affida al genio di Reus, con Aubameyang a guidare il reparto d'attacco. Sahin e Weigl in mediana, fuori Pulisic e Dembelè. Out, per il match di questa sera, Bartra, protagonista dello sfortunato episodio d'andata, Schurrle e Gotze.

Bürki; Piszczek, Sokratis, Ginter, Durm; Weigl, Sahin; Reus, Kagawa, Guerreiro; Aubameyang