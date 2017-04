Juventus, parlano Cuadrado e Dybala dopo l'impresa

Juventus, parla Cuadrado dopo l'impresa, www.juvemagazine.it

Juan Guillermo Cuadrado esprime tutta la sua soddisfazione al termine della partita fra Barcellona e Juventus, ritorno dei quarti di finale di Champions League che permette ai bianconeri di annoverarsi tra le migliori quattro d'Europa: "Abbiamo la consapevolezza di cosa siamo, sappiamo anche cosa è il Barcellona, ma abbiamo messo in campo la voglia, la grinta. Il sacrificio di tutta la squadra si è visto, abbiamo meritato il risultato" dice a Premium Sport, "Abbiamo fatto tutto quel che abbiamo provato, alcune chances non concluse, ma l’importante è aver passato il turno". E sul prossimo futuro: "Chiunque uscirà sarà la squadra giusta".

Anche Paulo Dybala è sulla stessa lunghezza d'onda: "Siamo tutti davvero contenti per quel che siamo riusciti a fare, abbiamo passato il turno e ora andiamo avanti. Per quel che abbiamo visto nelle partite precedenti, oggi sapevamo che dovevamo essere solidi in difesa. Non prendere gol contro il Barcellona non è semplice, tanto all’andata quanto al ritorno Quando abbiamo guardato il sorteggio, volevamo tutti tranne il Barcellona. Ora l’abbiamo battuto. Per le semifinali non abbiamo una preferita".