Champions League, sorteggio semifinali: per la Juve c'è il Monaco

L'urna di Nyon ha espresso il proprio verdetto per le semifinali di Champions League, per l'edizione 2016/17. Nella sede dell'Uefa si è infatti tenuto il sorteggio, l'ultimo prima della finalissima di Cardiff, fissata per il 3 giugno, per accoppiare le ultime quattro squadre rimaste nel lotto. Le semifinali si terranno tra il 2 e il 3 di maggio per la gara d'andata, tra il 9 e il 10 per la gara di ritorno.

Il sorteggio ha decretato che la Juventus se la dovrà vedere con il Monaco: i bianconeri, dopo aver affrontato ed eliminato il Barcellona, dovranno neutralizzare un altro attacco di primo piano. La prima sfida si giocherà al Louis II, nel principato. Ritorno allo Stadium.

L'altra semifinale, ovviamente, prevede il derby di Madrid, con Real e Atletico di fronte, nel re-match della scorsa finale e di quella del 2014.

L'esito del sorteggio, presieduto da Ian Rush, ambasciatore della finale nella capitale gallese, è quindi il seguente (la prima squadra estratta gioca la gara d'andata in casa):

Real Madrid - Atletico Madrid

Monaco - Juventus

La vincente della seconda sfida, quella che riguarda la Juventus, giocherà la finale (formalmente) come squadra di casa.

The official result of the #UCLdraw!



Who will reach the final? pic.twitter.com/ctmsrrB8ip — Champions League (@ChampionsLeague) 21 aprile 2017