Champions League, Butragueno: "Con l'Atletico match equilibrato"

Photo by" atv.pe"

Il Real Madrid affronterà l'Atletico Madrid per l'ennesima volta. Emilio Butragueno è stato prontamente intervistato dalla stampa per porgli qualche domanda riguardante il sorteggio. La sua opinione è stata piuttosto chiara e decisa e nelle sue dichiarazione spicca anche una un parere sull'eliminazione del Bayern, avvenimento che causato numerosi rumors sia da una parte che dall'altra.

"Non speravamo in niente, sarebbe stata difficile con chiunque. Affronteremo l'Atletico per il quarto anno consecutivo in Champions, dopo due finali e un quarto, non sarà affatto facile: sarà una semifinale molto equilibrata. Sarà una doppia sfida complicatissima, la finale è ancora lontana e non ci pensiamo. Le polemiche dopo la partita contro il Bayern? Penso che il Real abbia meritato di qualificarsi, alla luce della doppia sfida. Neuer è stato forse il migliore in campo. I nostri rapporti con i tedeschi restano ottimi. L'Atletico? È una squadra molto organizzata, molto solida in difesa. In attacco hanno poi grandi giocatori, Griezmann su tutti".