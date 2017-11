Manchester City - Guardiola: "Vogliamo il primo posto, i ragazzi cercheranno di vincere"

Source photo: profilo Twitter Manchester City

Pep Guardiola vuole blindare il primo posto del girone. Il tecnico del Manchester City, intervistato durante la consueta conferenza stampa pre-gara, ha sottolineato con lucidità la voglia di successo del suo gruppo, lanciatissimo in Premier League e voglioso di approdare agli ottavi di Champions League con un turno d'anticipo: "Siamo già qualificati agli Ottavi - ha detto - ma vogliamo approdare ai agli ottavi con tranquillità perché è importante giocare il ritorno in casa".

Mentre il Napoli cercherà di vincere contro lo Shakthar per tenere ancora vive le speranze di qualificazione, gli inglesi dovranno superare gli acciaccati olandesi del Feyenoord Rotterdam, al centro di un momento davvero poco fortunato in Eredivisie: "I ragazzi si prepareranno come sempre, per cercare di vincere la partita, la Champions è una competizione prestigiosa e giocheremo per vincere" ha sottolineato durante la conferenza stampa.

Parlando più nello specifico del possibile undici, l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco ha sottolineato l'indisponibilità di Stones, che costringerà Guardiola a diverse soluzioni tattiche: "Stones starà fuori un mese, ma abbiamo Mangala, Kompany e Otamendi e anche Walker puo' giocare da centrale come anche Fernandinho. Troveremo una soluzione". Discorso analogo in attacco, dove Gabriel Jesus e Aguero si giocheranno il posto mentre potrebbe esserci spazio anche per "i giovani Foden e Diaz".

Infine, il tecnico ha mostrato vicinanza a Tony Pulis, esonerato dal WBA: "Gli mando un grosso abbraccio. Purtroppo dobbiamo accettarlo, tutti sanno che gli allenatori, se non ottengono risultati, un mese dopo vengono esonerati. Tony è un uomo fantastico ed educato, speriamo in futuro di condividere un bicchiere di rosso".