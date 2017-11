Champions League - Parola a Berizzo: "Possiamo fare bene, domani sceglierò chi giocherà"

Source photo: twitter Siviglia

Una sfida che potrebbe incanalare seriamente un intero percorso. Potrebbe essere così definita Siviglia-Liverpool, big match del martedì di Champions League che metterà di fronte le prime due rose del gruppo E. Conscio della delicatezza della sfida, il tecnico degli andalusi Eduardo Berizzo ha ricordato in conferenza stampa la pericolosità del Liverpool nella sfida dell'andata, finita 2-2: "E 'stata una partita di transizioni veloci, che ci ha fatto soffrire. Siamo stati disarmati e questo è ciò che dovremo ricordarci domani quando li affronteremo. Una chiave sarà il movimento della palla e la profondità dei nostri attacchi, che dovranno essere veloci".

Molto più incerto, invece, il passaggio sul possibile undici: "Stiamo valutando tutti, domani decideremo. Potremmo cambiare o continuare con gli stessi calciatori che hanno giocato sabato. Sarà una partita molto impegnativa, molto logorante per noi sia sotto l'aspetto fisico che sotto quello mentale. Il nostro programma sarà dunque quello di spingere e di dal lor fastidio, condizione che mi obbligherà a scegliere persone al meglio della forma. L'importante sarà comunque avere la serenità per giocare come sappiamo fare".

L'importanza della sfida, inoltre, viene sottolineato da Berizzo con semplici ed inequivocabili parole: "Abbiamo una grande opportunità per raggiungere il nostro primo obiettivo contro un grande rivale e sono sicuro che supportati dal nostro pubblico scenderemo in campo con forza e concentrazione. Le grandi partite danno grande fiducia e grande forza d'anima, ma dobbiamo essere intelligenti e non fare un gioco folle., quel tipo di gioco non credo che ci si adatti".

In ultimo, il tecnico del Siviglia ha detto la sua su Mohamed Salah, al centro di uno straordinario momento di forma: "E' un calciatore molto veloce, abile a giocare in verticale quando viene supportato da Firmino. Salah è molto diventa molto pericoloso quando sceglie di partire verso la porta avversaria. L'attenzione non sarà solo per lui, ma sulla linea difensiva e per quelle situazioni che potrebbero spingere il Liverpool a perdere palla" ha concluso.