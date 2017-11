Champions League: il Dortmund a caccia della svolta, il Totthenam vuole il primato del girone

Contrariamente a quanto si poteva immaginare ad inizio stagione, il Borussia Dortmund non sta brillando in questa edizione della Champions League, collezionando fino ad ora due sconfitte e due pareggi. Un filotto assolutamente negativo, per i gialloneri, che ora si ritrovano costretti a vincere contro un Tottenham già qualificato ma comunque voglioso di punti per mantenere la vetta del girone H. Fermi a quota 2, i tedeschi non nutrono particolari speranze di passaggio del turno, ma un successo al Signal Iduna Park consentirebbe loro di respirare e di staccare l'APOEL, difficilmente a punti contro il Real Madrid.

Per contro, i ragazzi di Bosz troveranno un collettivo in leggera flessione, deciso dunque vincere di nuovo il 2-0 subito in casa dell'Arsenal. Tutt'altro che inoffensivi, gli Spurs dovrebbero dunque affidarsi all'uragano Kane, terminale offensivo di un 3-4-2-1 che vedrebbe Alli ed Eriksen dietro di lui. Con Lloris in porta, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Sanchez, Dier e Vertonghen, con Trippier e Davies incaricati di stringere in fase di ripiegamento. Sissoko e Dembele, infine, i centrocampisti centrali.

Un più offensivo 4-3-3, invece, per i tedeschi del Borussia Dortmund, dove dovrebbe essere Schurrle la leggera prima punta incaricata di non far rimpiangere Aubameyang. Ai suoi lati, invece, Philip e Yarmolenko. Davanti a Burki, dovrebbero essere Sokratis e Bartra i centrali, affiancati da Toljan e Schmelzer. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Weigl, sostenuto dalle mezz'ali Kagawa e Gotze.

Dato il risultato dell'andata, un netto 3-1 con cui gli inglesi strapazzarono i gialloneri, il Dortmund venderà sicuramente cara la pelle, cercando di vincere per ritrovare il sorriso dopo un periodo tutt'altro che felice. La stessa sospensione di Aubameyang, messo fuori rosa per motivi interni, è solo l'ultima goccia di una rosa al collasso, in crisi sia in campionato che fuori dalla Germania. Contro il Tottenham, dunque, la chance per risorgere non dovrà essere sprecata.

PROBABILI FORMAZIONI:

Borussia Dortmund (4-3-3): Burki; Toljan, Sokratis, Bartra, Schmelzer; Kagawa, Weigl, Gotze; Philip, Schurrle, Yarmolenko.

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Dier, Vertonghen; Trippier, Sissoko, Dembele, Davies; Eriksen, Alli; Kane.