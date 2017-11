Champions League - Jardim: "Pensiamo solo a domani, Keita si sta ambientando"

Il Monaco deve vincere. Per continuare a sognare un posto negli ottavi di Champions League, infatti, i francesi di Jardim non possono fallire contro il Lipsia, conquistando i tre punti e confidando in un passo falso del Besiktas capolista. Intervistato durante la conferenza stampa, il tecnico monegasco ha però ammesso che la qualificazione non dipende solo da loro: "Purtroppo la qualificazione agli ottavi di Champions non riguarda solo il nostro cammino - ha detto - mentre quella per l'Europa League sì. Domani dunque dovremo vincere".

Parole importanti, che sottolineano la voglia monegasca di vincere per continuare a sognare, senza pensare al difficile match che nel weekend vedrà i biancorossi sfidare il Paris Saint-Germain: "La partita più importante per il momento è domani. Penseremo a Parigi in seguito -sentenzia il tecnico senza giri di parole - il risultato nell'altra partita non cambia nulla. Dobbiamo vincere, tutto qui".

Importante, poi, il passaggio su Keita Baldé, che con i monegaschi ha cominciato davvero bene: "Keita è arrivato solo tre mesi fa. Ha ancora bisogno di adattarsi. Ha un significativo margine di progresso. Ha bisogno di tempo, è normale" conclude il tecnico.