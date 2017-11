Champions League, la carica di Pochettino: "In Germania per vincere"

Source photo: profilo Twitter Tottenham

"I giocatori erano ancora delusi dal risultato, ovviamente". Non usa giri di parole, Mauricio Pochettino, che durante la conferenza stampa in vista del match di Champions contro il Borussia Dortmund non ha nascosto la delusione del derby perso in casa dell'Arsenal. Continua, il tecnico: "E' stato il nostro primo derby perso in tre anni e mezzo e sì, ti senti male e molto deluso. Lo sforzo è stato enorme da parte dei giocatori che hanno cercato di ottenere un buon risultato, ma siamo molto delusi per diversi motivi".

In merito alla sfida di Champions League contro i tedeschi, Pochettino conferma la voglia di rivalsa dei suoi ragazzi: "Ora però dobbiamo andare avanti e prepararci per il Borussia Dortmund. Ok, siamo già nella fase successiva della competizione, ma vogliamo vincere e provare a cambiare l'umore che abbiamo dal weekend". In caso di vittoria contro il Dortmund, o anche con un pari, gli Spurs manterrebbero il primo posto del girone, da difendere poi nell'ultima sfida contro l'APOEL, match delicato ma tutt'altro che impossibile.

Per vincere al Signal Iduna Park, però, il Tottenham non dovrà sottovalutare il risultato, incanalando positivamente la rabbia che come di consuetudine si genera dopo una sconfitta: "È sempre importante competere e concentrarsi sul prossimo incontro quando si perde, è importante giocare il prima possibile per cambiare quella sensazione che ti prende" conclude Pochettino.