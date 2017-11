Champions League - Spartak per riaprire il discorso qualificazione, Maribor per l'orgoglio

Tra riscatto ed orgoglio. Alle ore 18 prende il via la quinta giornata della fase a gironi della Champions League e, in quel di Mosca, lo Spartak di Massimo Carrera prova a superare l'ostacolo Maribor per tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi. Dopo un buon girone d'andata i russi si sono fermati in Andalusia, in casa del Siviglia per 2-1, subendo il sorpasso da parte di Muriel e compagni. L'obiettivo, in vista dell'ultima gara del raggruppamento che si giocherà ad Anfield, è quello di superare gli sloveni e mettersi in condizione di giocarsi la qualificazione negli ultimi novanta minuti.

Approfittare dell'eliminazione degli ospiti - ai quali resta soltanto l'appiglio della qualificazione in Europa League - e del fattore casa, per portare a casa i tre punti e mettere pressione sulle dirette concorrenti. Nell'ultimo periodo la forma della squadra di Carrera è apparsa in crescita, mentre il Maribor lontano da casa soffre soprattutto nelle coppe. Un solo punto in classifica per gli sloveni, che dal canto loro proveranno ad approfittare della nulla pressione sulle proprie spalle per provare a mettere lo sgambetto ai russi e giocarsi l'accesso alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League nell'ultimo turno.

Foto Spartak Mosca

Le ultime dai campi

Qualche dubbio di formazione per Carrera, che deve rinunciare a Rebrov, Tigiev e Timofeev oltre allo squalificato Jikia. Tuttavia il modulo del tecnico azzurro non di scosterà dal solito 4-2-3-1, con Tasci e Bocchetti che formeranno la cerniera di centrali davanti a Selikhov; sulle fasce Kombarov a sinistra ed Eschenko, nel caso dovesse recuperare, o Zobnin in alternativa. Melgarejo e Promes ai lati di Popov (in vantaggio su Zé Luis) sulla trequarti, davanti Luiz Adriano guida l'attacco.

Atteggiamento speculare per gli ospiti. Indisponibili Zahovic, Sme ed Einbrom per Milanic che si affida a Tavares unica punta davanti. Alle sue spalle Bajde, Ahmedi e Bohar, mentre la cerniera di centrocampo sarà formata da Kabha e Vrhovec. Unico dubbio di formazione in difesa, dove Rajcevic soffre per un problema al ginocchio e potrebbe lasciare il posto a Billong. Milec e Viler sulle fasce, Handanovic in porta.

Le probabili formazioni

Spartak Mosca (4-2-3-1): Selikhov; Eschenko-Zobnin, Tasci, Bocchetti, Kombarov; Fernando, Glushakov; Melgarejo, Popov, Promes; Luiz Adriano. All: Carrera.

Maribor (4-2-3-1): Handanović; Milec, Billong-Rajcevic, Šuler, Viler; Kabha, Vrhovec; Bajde, Ahmedi, Bohar; Tavares. All: Milanic.