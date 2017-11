Champions League - Besiktas vs Porto, le formazioni ufficiali

Due anticipi - fischio d'inizio alle 18 - aprono la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Spartak Mosca - Maribor, ma soprattutto Besiktas - Porto. Si gioca in Turchia, per entrambe le squadre in palio una fetta di qualificazione. I turchi, primi nel gruppo G a quota 10, sono a un passo dal coronare un'impresa sportiva senza precedenti da quelle parti. Basta un punto per chiudere il discorso, le frecce all'arco sono due, il 6 dicembre è infatti in programma la partita con il Lipsia. Il Porto ha meno certezze, ma al momento è comunque secondo. Deve difendere il fortino dall'attacco del citato Lipsia e al contempo spaventare il solidissimo Besiktas. Quattro punti dividono le due compagini all'alba del confronto.

Besiktas

Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Quaresma, Babel, Hutchinson, Togay Arslan, Cenk Tosun, Gokhan Gonul e Talisca

Porto

José Sá; Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, Sérgio Oliveira, Ricardo Pereira, Aboubakar e Brahimi

A disposizione: Casillas, Reyes, Layún, Óliver, André André, Corona e Hernâni.