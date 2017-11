Champions League - Il Besiktas pareggia col Porto e vola agli ottavi: 1-1 alla Vodafone Arena

Il Besiktas scrive la storia. Nel match valido per la quinta giornata del Girone G di Champions League i turchi pareggiano 1-1 con il Porto e si qualificano agli ottavi di finale per la prima volta nella loro storia. Succede tutto nella prima frazione con gli ospiti che passano in vantaggio con Felipe ma Talisca, al tramonto del primo tempo, pareggia i conti. Nella ripresa i padroni di casa spingono senza trovare il gol della vittoria, ma può bastare così per entrare nella storia. I portoghesi, invece, dovranno aspettare l'ultima giornata per conoscere il loro destino.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Besiktas col tridente d'attacco composto da Babel, Tosun e Quaresma mentre il Porto risponde con il 4-2-3-1 con Ricardo, Oliveira e Brahimi a supporto dell'unica punta Aboubakar.

Ritmi bassi in avvio di partita con le due squadre che si studiano e non si rendono mai pericolose nei primi quindici minuti tanto che per trovare la prima chance del match dobbiamo arrivare al 19' con Babel che ci prova con un potente destro da fuori, ma Sa respinge in qualche modo. Al 28' arriva la reazione del Porto ed è letale perché Felipe, sugli sviluppi di un calcio di punizione, batte Fabri con un destro dalla linea del dischetto che termina sotto la traversa per lo 0-1. Poco dopo padroni di casa vicinissimi al pareggio con Adriano che trova Quarema il quale, in area, stoppa e calcia in una frazione di secondo, ma Sa si oppone ancora e manda in angolo.

Dall'altra parte anche gli ospiti sfiorano la rete con Pereira che corre sulla destra e mette al centro per Aboubakar che gira col destro da pochi metri, ma manda alto. Al 41', però, arriva il pareggio dei turchi con Tosun che salta Felipe con un sombrero, entra in area dalla sinistra e mette al centro per Talisca che a porta spalancata non può sbagliare, 1-1 e prima frazione agli archivi.

Nell'intervallo subito un cambio per i padroni di casa con Medel per Tosic. Il primo squillo della ripresa è del Besiktas con Gonul che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, devia di testa, ma Sa non si fa trovare impreparato e blocca. Poco dopo è il turno di Pepe che svetta di testa da buona posizione, ma Sa blocca ancora una volta. Al 58' padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Babel che converge verso il centro e spara un missile dal limite che si stampa sulla traversa. Poco dopo è il turno di Quaresma che ubriaca di finte Pereira e calcia col mancino, ma Sa vola e devia il pallone indirizzato all'incrocio dei pali. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti sfiorano il clamoroso gol del vantaggio con Ricardo che si ritrova davanti a Fabri, ma calcia a lato con l'esterno destro.

Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano e i due allenatori decidono di cambiare qualcosa con Corona per Ricardo nel Porto e all'85' gli ospiti sfiorano il gol con Marcano che stacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla fuori di pochissimo. E' l'ultima emozione del match: alla Vodafone Arena termina 1-1 con il Besiktas che vola agli ottavi di finale con un turno d'anticipo, novanta minuti d'attesa invece per il Porto nel prossimo turno.