Valverde: "Ho rivisto il 3-0 dello scorso anno contro la Juventus fino alla nausea"

Il Barcellona non ha intenzione di giocare la stessa gara dello scorso anno a Torino, quando la Juventus si impose con un netto 3-0, regalando una notte magica in Champions League a tutti i propri tifosi. Parola di Ernesto Valverde che in conferenza stampa ha presentato quella che sembra essere la sfida più equilibrata all'interno di un girone in cui anche lo Sporting Lisbona ha ancora possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale.

Così il tecnico del Barcellona sulla sfida contro la squadra di Allegri: "Ci aspettiamo la migliore Juve, ovviamente. È sicuramente un rivale importante, con una presenza del pubblico molto forte, con una qualità d'attacco molto elevate. Sarà difficile, come ogni partita giocata in questo stadio, ma sarà una grande sfida, che affronteremo con la voglia di vincere. Cercheremo di fare risultato giocando bene. Ci sono partite più semplici, ed altre più difficili: contro la Juventus sarà sicuramente una di quelle più complicate. Sono tanti i giocatori di qualità della Juventus: Paulo Dybala è uno dei più importanti, come Pjanic, Higuain o Cuadrado. È tutta la squadra ad essere molto forte. Da quando ho firmato per il Barcellona ho rivisto la sfida dello scorso aprile quasi fino alla nausea. Sappiamo che partono subito forte in ogni partita: siamo pronti ad affrontarli".

Insieme a Valverde ha parlato anche il centrocampista Ivan Rakitic: "Teniamo moltissimo alla Champions, dovremo fare il meglio e avere la fiducia in noi stessi. Siamo realisti, pochi mesi fa abbiamo vinto in casa contro la Juve. Ma ogni partita è diversa dalle altre. Giocheremo in uno stadio spettacolare. Non stiamo andando male... stiamo tenendo un ritmo elevato e un altissimo livello. Vedremo cosa succederà a fine stagione. L'ambizione resta quella di vincere tutti i titoli. Impariamo da ogni gara, l'anno scorso non è stato un caso se a Torino abbiamo perso. La forza della Juve è anche il suo stadio. Dobbiamo avere molta pazienza e rimanere con i piedi per terra. La Juventus sa come gestire certe partite. La nostra competizione più importante è la Liga, che rappresenta il lavoro quotidiano, ma la Champions League è qualcosa di speciale ed emozionante. Averla sollevata una volta, ti fa venire voglia di vincerla sempre".