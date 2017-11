Champions League - Il Tottenham chiude al primo posto: battuto il Borussia Dortmund 1-2

Nel match valevole per la quinta giornata del Girone H di Champions League il Tottenham batte 1-2 il Borussia Dortmund e si prende aritmeticamente il primo posto con 13 punti. Successo in rimonta per la squadra di Pochettino che nel primo tempo va sotto per mano di Aubameyang, ma nella ripresa ribalta la questione grazie al sesto gol di Kane in Champions e al sigillo di Son che realizza la sua ottava rete ai tedeschi. Con questa vittoria, dunque, gli inglesi si prendono il primo posto mentre la squadra di Bosz non è nemmeno sicura del terzo posto.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Borussia Dortmund con il tridente offensivo composto da Guerreiro, Aubameyang e Yarmolenko, mentre il Tottenham risponde col 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Son e Kane.

Parte bene il Tottenham che al 3' si fa subito vedere con un diagonale destro di Son che viene deviato in calcio d'angolo. Con il passare dei minuti, però, prende campo il Borussia che al 19' va ad un passo dal gol del vantaggio con Aubameyang che si presenta davanti a Lloris ma colpisce malissimo e la sfera si perde a lato. La gioia è solo rimandata di qualche minuto per il gabonese perché al 31' i tedeschi passano con un tacco illuminante di Yarmolenko che libera Aubameyang il quale col destro a incrociare fulmina Lloris, 1-0. La reazione degli ospiti arriva al 40' con Rose che, da sinistra, mette al centro per l'accorrente Eriksen che calcia a botta sicura col destro, ma Burki respinge con i pugni. Sugli sviluppi del corner Dier stacca di testa, ma ancora Burki vola e toglie la sfera dall'incrocio dei pali.

Nella ripresa parte forte il Tottenham che al 49' pareggia con Alli che verticalizza per Kane il quale, col destro affilato dal limite, batte Burki per l'1-1. Poco dopo ospiti pericolosi con Kane che, di tacco, apparecchia per il diagonale destro di Alli, ma la sua conclusione si perde fuori di poco. Al 62' sempre Tottenham pericoloso con Bartra che perde un pallone sanguinoso ai danni di Alli il quale, poi, trova Son tra le linee. Burki esce e salva tutto. Nel secondo tempo il canovaccio tattico del match è chiaro con la squadra di Pochettino che fa la partita mentre quella di Bosz aspetta, riparte e al 66' ricorre al primo cambio con Castro che prende il posto di Kagawa.

Al 76', però, gli inglesi passano, con Alli che sfonda sulla sinistra e mette al centro per Son che addomestica la sfera e con un preciso destro nel sette batte Burki, 1-2. Poco dopo Spurs ad un passo dal tris con Rose che mette al centro per Eriksen che stacca di testa, palla fuori di nulla. Nel finale i tedeschi ci provano, ma non creano nulla e il Tottenham porta a casa la vittoria che vale il primo posto aritmetico. Al Signal Iduna Park termina 1-2.