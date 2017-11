Champions League - CSKA a caccia di punti qualificazione: a Mosca arriva il Benfica

A caccia dei tre punti di fondamentale importanza, in attesa di buone notizie da Basilea. Il CSKA Mosca continua a sperare nella qualificazione, dopo aver in parte ribaltato l'esito di una qualificazione che dopo il capitombolo casalingo contro gli elvetici sembrava tutto ad appannaggio degli svizzeri. Questa sera, davanti al pubblico amico russo, i ragazzi di Goncharenko ospitano il Benfica fanalino di coda e già eliminato dalla corsa ai primi tre posti. Occasione ghiottissima per portare a casa il bottino pieno e sperare in un Manchester da battaglia in casa dei diretti rivali per la qualificazione e giocarsi tutto nell'ultima sfida ad Old Trafford.

I moscoviti sono riusciti ad espugnare il catino svizzero e rimettere in piedi il discorso secondo posto, dando nuova linfa ad un gruppo che anche in campionato ha ripreso a correre alle spalle della Lokomotiv Mosca e dello Zenit di Roberto Mancini. Dopo la vittoria di Champions è arrivato il pareggio in casa della capolista, prima del 4-2 ottenuto sempre in trasferta contro il Khabarovsk. Dzagoev prova a trascinare i suoi verso gli ottavi di finale, mentre dalla parte opposta ci sarà un Benfica oramai rassegnato all'ultima piazza di un girone che non ha mai visto protagonista la squadra di Rui Vitoria, la quale tuttavia nell'ultimo periodo tra campionato e coppa portoghese sembra essersi ripresa.

Le ultime dai campi

Nessun problema di formazione per i padroni di casa, con Goncharenko che dovrebbe affidarsi al solito 3-4-1-2 con Golovin alle spalle di Vitinho e Wernbloom. In mediana cerniera centrale composta da Natcho e Dzagoev, mentre sulle fasce a tutto campo agiranno Mario Fernandes - se dovesse recuperare come sembra - e Schennikov. In difesa unico dubbio tra Ignashevich e Aleksej Berezutski, con il fratello Vasilij che dovrebbe agire centralmente con Vasin sul centro destra.

Rui Vitoria deve fare a meno di Almeida - squalificato - oltre che di Julio Cesar, Svilar e Ruben Dias. Ciò non muterà l'atteggiamento offensivo della squadra lusitana, la quale dovrebbe scendere in campo con André Almeida, Luisão, Jardel e Grimaldo a protezione dei pali difesi da Varela. Fejsa o Cervi davanti alla difesa, con Salvio, Pizzi e Zivkovic a sostegno delle due punte che saranno Seferovic e Jonas.

Le probabili formazioni

CSKA Mosca (3-4-1-2): Akinfeev; Vasin, V.Berezutski, Ignashevich; Mario Fernandes, Natcho, Dzagoev, Schennikov; Golovin; Vitinho, Wernbloom. All: Goncharenko.

Benfica (4-1-3-2): Varela; André Almeida, Luisão, Jardel, Grimaldo; Fejsa; Salvio, Pizzi, Zivkovic; Seferovic, Jonas. All: Rui Vitoria.