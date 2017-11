Champions League - La Roma butta via il primo match ball, a vincere è l'Atletico per 2-0

Fallisce il primo dei due match ball la Roma, che al Wanda Metropolitano non riesce a chiudere i discorsi-qualificazione. In una partita per nulla esaltante fino all'ora di gioco, ci pensa la coppia Correa-Griezmann con una grande azione a sbloccare il match. L'espulsione di Bruno Peres azzera poi le possibilità di recuperare il risultato. Finisce dunque 2-0 per l'Atletico Madrid. Giallorossi che ora devono battere il Qarabag o sperare che i madrileni non vincano a Londra contro il Chelsea.

Formazione tipo per Simeone, tranne che per Savic squalificato, al suo posto Hernandez e non Godin, mentre Di Francesco inserisce dal primo minuto Gonalons, Pellegrini e Gerson.

Formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Augusto Fernandez, Lucas Hernandez, Gimenez, Filipe Luis; Saul, Koke, Thomas, Carrasco; Torres, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Formazione Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Gerson, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

PRIMO TEMPO

L'Atletico Madrid conferma di non avere la fase offensiva come arma principale e infatti, nonostante gli serva una vittoria, parte lasciando le redini del gioco alla Roma. Doppia possibile chance giallorossa al 6' e al 10', ma i tiri di Pellegrini e Gerson vengono respinti da Filipe Luis e Gimenez. Occasione molto più ghiotta quella che capita al 12': cross di Kolarov, palla che finisce in mezzo, ma che inizialmente non è di nessuno. Finisce nella zona di Dzeko, che con il petto prova una difficile sponda di Gerson, il cui tiro al volo finisce altissimo. Madrileni che affondano solo a metà primo tempo, con un cross che Koke appoggia di testa tra le braccia di Alisson. Poco dopo Carrasco scatta sulla fascia e salta Bruno Peres. Cross basso, non c'arrivano di un soffio però né Griezmann né Koke sul secondo palo.

Partita dai ritmi non entusiasmanti. Al 38' un errore di Bruno Peres permette a Saul di recuperare un pallone e provare a lanciare Griezmann, che però non è in buona posizione e finisce col calciare fuori. Al 41' Augusto stoppa il pallone con un braccio, calcia e, complice una deviazione, batte Alisson, ma Kuipers si era accorto dell'irregolarità e aveva fermato tutto ancor prima della conclusione del colchonero. Finisce dunque 0-0 decisamente avaro di emozioni, con l'Atletico offensivamente povero e una Roma che gioca con ordine, senza strafare.

SECONDO TEMPO

I padroni di casa entrano in campo un po' più convinti, cercando di alzare i ritmi, ma senza risultare partircolarmente pericolosi. Al 54' Koke recupera palla ai danni di Pellegrini, in corsa salta prima Fazio, poi Kolarov ma poi, sul più bello, Manolas lo chiude. Roma che con il gioco sulle fasce è molto pericoloso. Dieci minuti dopo Nainggolan la mette in mezzo, la palla è imprecisa e finisce verso la porta, sorprendendo Oblak e sbattendo sul palo. L'Atletico si scuote, al 66' Fernando Torres prova a suonare la carica, ma il suo tiro dal limite finisce largo oltre il secondo palo.

Al 70' i padroni di casa la sbloccano. Lancio per Correa sulla sinistra, l'ala a tutta velocità arriva sulla sfera in spaccata, mettendo la palla sul secondo palo un attimo prima che esca. Griezmann è solo e in semirovesciata la insacca sul primo palo (1-0). Si esaltano i Colchoneros, che potrebbero raddoppare un minuto dopo con Torres, ma il suo tiro da posizione ravvicinata viene respinto da Alisson. Si tira la zappa sui piedi la Roma all'84', con Bruno Peres che si becca il secondo giallo e va in anticipo negli spogliatoi. Atletico che può andare quindi sul velluto. Verticale di Griezmann per Gameiro, che scatta sul filo del fuorigioco, salta Alisson e insacca (2-0). Gli ultimi minuti scivolano via senza ulteriori sussulti, finisce dunque 2-0 al Metropolitano.