Champions League - Benfica-Basilea, svizzeri vicino all'obiettivo

Un punto per sperare, tre per festeggiare. Il Basilea è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League e dovrà affrontare il Benfica, matematicamente ultimo nel girone ed eliminato da ogni competizione europee, non un ostacolo insormontabile. Gli svizzeri, assieme al CSKA, hanno sorpreso tutti nel girone A e si giocheranno tutto all'ultima giornata, con i russi costretti a fare risultato ad Old Trafford, sperando che i lusitani non scendano in campo svuotati. Speranza che invece serpeggia tra gli svizzeri.

Al Da Luz di Lisbona i padroni di casa si presentano quindi privi di ogni sorta d'ambizione se non quella di regalare una gioia europea ai propri tifosi in un'annata che risulta essere disastrosa. Le Aquile partivano come seconda forza del girone e finiscono come ultima, un risultato certamente non in linea con le aspettative iniziali e la sconfitta patita a Mosca due settimane fa ha posto la parola fine ad ogni velleità di qualificazione almeno in Europa League. Rui Vitoria ha deciso di convocare Gabigol per questa partita, ma le chance di scendere in campo dell'ex Inter sono comunque ridotte al lumicino. In attacco, infatti, ci saranno con ogni probabilità Jonas e Krovinovic, con Salvio e Diogo ad assisterli sulle fasce.

Dall'altra parte del rettangolo verde ci sarà il Basilea carico a pallettoni per centrare la qualificazione agli ottavi. Gli svizzeri a cui potrebbe bastare un pareggio, devono comunque scendere in campo per ottenere la vittoria perché molto dipenderà dalla sfida d'Oltremanica tra Manchester United e Cska Mosca. I rossoblu scenderanno in campo con il consueto 3-4-3: tridente offensivo formato da Steffen, Elyounoussi e Oberlin, sostenuti da Lang e Riveros sulle fasce. Non ci saranno, invece, Gaber, Vailati e van Wolfswinkel, tutti out per infortunio.

La sfida d'andata è terminata in goleada per i padroni di casa, che tra le mura amiche si sono imposti con un secco cinque a zero frutto della doppietta di Oberlin e dei gol di Lang, van Wolfswinkel su rigore e Riveros.