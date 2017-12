Barcellona - Sporting Lisbona: Valverde è agli ottavi, ai portoghesi serve un'impresa

Ultima giornata nel Gruppo D. La situazione è piuttosto definita. Il Barcellona, imbattuto, guida la classifica a quota 11 ed è certo dell'approdo agli ottavi. La prima posizione non è in discussione, favorevole il doppio confronto con la Juventus. I catalani attendono al Camp Nou lo Sporting Lisbona. La compagine portoghese nutre ancora qualche ambizione, ha una lunghezza da recuperare alla formazione italiana e può quindi meditare il colpaccio in caso di passo falso della signora ad Atene. L'Olympiacos, infine, chiude il pacchetto. Un solo punto, conseguito nel catino di casa con il Barcellona alla tornata numero quattro.

La classifica

Valverde approda alla gara dopo il pari con il Celta Vigo in Liga. 2-2 al triplice fischio, uno stop senza conseguenze, complice l'inopinata caduta, in superiorità numerica, del Valencia. Il margine resta rassicurante, sul Valencia come detto, ma anche su Atletico e Real. Senza alcuna pressione, il tecnico valuta qualche avvicendamento per questa sera, le assenze sono numerose e pesanti, specie nel reparto arretrato. Fuori causa Umtiti e Mascherano, tocca a Vermaelen. In corsia spazio a Digne, in mediana tocca ad Andre Gomes. Probabile riposo anche per Busquets e Rakitic, non per Messi, al centro del tridente offensivo.

Barcelona v Sporting CP

Barcelona: Cillessen: Semedo, Piqué, Vermaelen, Digne: Gomes, Roberto, Denis Suárez: Deulofeu, Alcàcer, Messi

Out: Umtiti, Dembélé, Mascherano, Iniesta, Turan, Rafinha

Lo Sporting è reduce da quattro vittorie consecutive. L'1-0 al Belenenses vale il primato in Portogallo, pari punti con il Porto - una partita in meno per lo Sporting. Non basta battere il Barcellona - come anticipato - occorre la mano tesa dell'Olympiakos. Ipotizzare una qualificazione agli ottavi è quindi difficile, bisogna quantomeno provarci. Blindata l'Europa League, spazio ai sogni. 4-2-3-1, tre uomini per innescare Dost. William Carvalho e Battaglia a proteggere la linea a quattro di difesa.

Sporting CP: Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão; William Carvalho, Battaglia: Gelson, Fernandes, Acuña: Dost

Out: Jovane Cabral (suspended)