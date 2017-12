Champions League: Manchester United contro CSKA Mosca, in ballo la qualificazione

Fonte: Official Twitter Manchester United

Il discorso qualificazione nel gruppo A è ancora totalmente aperto. Tre squadre a caccia del pass per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Manchester United, Basilea e CSKA Mosca. Molto dipenderà dal risultato che maturerà ad Old Trafford, dove i Red Devils, capolisti a 12 punti, ospitano il CSKA Mosca, che insegue con tre punti in meno rispetto agli inglesi.

Il Manchester United non è ancora certo della qualificazione: in realtà, però, ha ormai grandissime possibilità di proseguire il proprio cammino in Champions. Solo una 'drammatica' combinazione di risultati estrometterebbe dalla maggiore competizione europea il collettivo allenato da Josè Mourinho. I Red Devils verrebbero eliminati soltanto se perdessero con almeno sette gol di scarto e se contemporaneamente il Basilea battesse il Benfica a domicilio. Sempre qualora la squadra svizzera vincesse in Portogallo, allo United basterebbe perdere con meno di cinque reti di margine per essere sicuro di chiudere il gruppo A al primo posto. Con il pareggio, lo United sarebbe certo del primo posto, a prescindere da ciò che accade nell'altro match del raggruppamento, quello tra Benfica e Basilea. Questo lascia intendere che gli inglesi hanno ormai un piede e mezzo agli ottavi.

Il CSKA Mosca è ancora in corsa per la qualificazione, e questo è sorprendente in quanto alla vigilia dello 'start' della competizione veniva etichettata da tutti come la squadra materasso del girone. La formazione allenata da Viktor Goncharenko si qualificherebbe nel caso in cui, in questa sesta e ultima giornata della fase a gironi, ottenesse un risultato migliore di quello del Basilea, che lo affianca attualmente a quota nove punti ed è in vantaggio negli scontri diretti. Compito non facile, considerando la portata dell'avversario che andrà ad affrontare. Se entrambe le squadre vincessero, il CSKA befferebbe il Basilea soltanto qualora si imponesse con almeno tre gol di margine, ma comunque a condizione di arrivare ad avere una differenza reti complessiva migliore rispetto a quella del club svizzero.

United con più di un'assenza. Saranno out i difensori Jones e Bailly, i centrocampisti Fellaini, Carrick e Matic, oltre al solito Ibrahimovic. Lo Special One potrebbe schhierare i suoi con il 3-5-2, affidando le chiavi dell'attacco al bomber Lukaku ed a Rashford. Darmian opererà sull'out destro, spazio poi per Pogba in mezzo, lui che darà tutto poichè sarà squalificato in Premier League per tre turni. I russi affronteranno i più quotati avversari con il 3-4-1-2. Da tener d'occhio Golovin, che tra le linee potrebbe creare più di un grattacapo alla difesa inglese. Zhamaletdinov e Vitinho saranno i due punteros.