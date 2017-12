Champions League: Chelsea vs Atletico Madrid, Simeone va per l'impresa

Fonte: Official Twitter Chelsea FC

Due squadre a caccia della qualificazione. Il Chelsea, già agli ottavi, avrà il compito di blindare il primo posto, mentre Roma ed Atletico Madrid vivranno gli ultimi 90' minuti con il cuore in gola, ma il compito dei londinesi e dei giallorossi sarà molto più semplice poichè partiranno avvantaggiati data l'attuale classifica maturata nel girone dopo le prime cinque giornate. Per i colchoneros, invece, la sfida dello Stamford Bridge sa tanto di tentativo d'impresa, disperato. Perché l'Atletico Madrid stasera dovrà far visita al Chelsea ed avrà un solo risultato a sua disposizione: la vittoria. Oltre al successo degli uomini di Simeone in terra inglese, servirebbe anche un pareggio o una sconfitta della Roma all'Olimpico contro la 'Cenerentola' Qarabag, quindi ecco che la qualificazione dell'Atletico agli ottavi di finale di Champions League assume tutti i tratti dell'impresa.

Antonio Conte non se la passa di certo come il suo collega Simeone. I Blues sono già certi del passaggio del turno, e questa sera si giocheranno soltanto la vetta del girone con la Roma. Per tenersela stretta il Chelsea dovrà vincere. E allora contro l'Atletico Madrid sarà partita vera, ecco perchè il tecnico italiano schiererà in campo la migliore formazione possibile, tenendo sempre conto dei diversi infortuni con i quali il Chelsea sta convivendo da svariate settimane. David Luiz e Musonda sono fuori dai giochi, difficile che il difensore centrale brasiliano recuperi in extremis, mentre Drinkwater è leggermente acciaccato e quindi potrebbe riposare. Ecco che la compagine londinese schiererà tutto il suo miglior arsenale offensivo, con Willian impiegato tra le linee dietro ad Hazard e Morata. Per lo spagnolo, sarà una sorta di derby, considerando il suo passato recente con la maglia del Real Madrid. Ci sarà anche Zappacosta, chiamato ad arare la fascia destra, giocatore che gode della piena fiducia di Conte.

Come detto, un solo risultato è buono per l'Atletico Madrid ed è la vittoria. Un risultato diverso farebbe retrocedere gli spagnoli in Europa League. Dopo aver battuto la Roma nell'ultimo turno per due a zero, la formazione di Diego Pablo Simeone è tornata in corsa, ma non può esimersi dal conquistare i tre punti e sperare che la Roma non batta il Qarabag in casa. Si disporrà in campo la compagine spagnola con il classico 4-4-2. Griezmann, ritrovato il gol in Champions, sarà al suo posto al centro dell'attacco accanto a Torres. Pochi cambi rispetto alla formazione usuale, solo in difesa il 'Cholo' valuta degli avvicendamenti: in mezzo Hernandez è in vantaggio nel ballottaggio con Godin. Partey confermato terzino destro.