Celtic - Anderlecht, scozzesi a un passo dall'Europa League

Nella cornice del Celtic Park, ultima gara della fase a gironi per Celtic e Anderlecht, cenerentole in un gruppo monopolizzato da corazzate come PSG e Bayern. In Baviera, Heynckes prova a dar seguito al periodo positivo. Ribaltare il risultato maturato a Parigi non è cosa da poco, specie per un gruppo ridotto all'osso da malasorte ed infortuni. In Scozia, di contro, va in scena un incrocio utile a definire la terza forza del raggruppamento, la squadra quindi destinata a scendere in Europa League. Il Celtic parte in netto vantaggio, in virtù dell'ampia vittoria in Belgio - 0-3. A meno di imprevisti ribaltoni, è in cassaforte la permanenza in Europa. L'Anderlecht punta a muovere la casella punti, ma soprattutto a lasciare un segno tangibile nella competizione.

Dopo la sconfitta in coppa nazionale con lo Standard Liegi, affermazione in campionato per l'Anderlecht, utile a mantenere vive le speranze di rientro sul Bruges, al momento capo-classifica con 7 lunghezze sulla squadra di Vanhaezebrouck - terza. Per la trasferta sul terreno del Celtic, fuori causa Stanciu, Najar e Bomauw. Difesa a tre a protezione di Sels, Kums e Dendoncker a gestire le operazioni in mediana, Teodorczyk guida gli avanti.

Rodgers non può disporre di Roberts, il modulo è il 4-4-2, con i due esterni di centrocampo pronti ad alzarsi a formare una linea alle spalle della prima punta, per l'occasione Dembélé - favorito su Griffiths. Armstrong e Ntcham si giocano il posto in mediana al fianco di Brown, Simunovic e Boyata oscurano la porta di Gordon.

Celtic v Anderlecht

Celtic: Gordon; Lustig, Šimunović, Boyata, Tierney; Forrest, Armstrong, Brown, Sinclair; McGregor; Dembélé

Out: Roberts

Anderlecht: Sels; Appiah, Mbodji, Obradović; Trebel, Kums, Dendoncker, Gerkens, Hanni; Onyekuru, Teodorczyk

Out: Bomauw, Najar, Stanciu