Champions League - Il Barcellona chiude con una vittoria: battuto 2-0 lo Sporting Lisbona

Il Barcellona conclude la sua fase a gironi con un successo. Al Camp Nou gli uomini di Valverde battono 2-0 lo Sporting Lisbona e tornano al successo dopo il pareggio casalingo contro il Celta Vigo in campionato. Vittoria comoda per i padroni di casa che fanno tutto nella ripresa con Alcacer che segna il gol del vantaggio, mentre il raddoppio porta la firma di Mathieu che infila nella propria porta. I catalani chiudono la fase a gironi con 14 punti e primo posto mentre lo Sporting retrocede in Europa League.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Barcellona con Valverde che lascia Messi in panchina, in attacco Suarez e Alcacer. Risponde lo Sporting Lisbona col 4-2-3-1 con Ristovski, Fernandes e Acuna a supporto di Ruiz.

Il copione tattico della sfida è chiaro sin da subito con il Barcellona a fare la partita, mentre lo Sporting aspetta nella propria metà campo. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 12' con Denis Suarez che si fa spazio e calcia dal limite mandando la sfera sopra la traversa. Poco più tardi è il turno di Andrè Gomes che, sempre dal limite, prova una rasoiata con il destro, sfera a lato di pochissimo. La più grossa occasione per i catalani arriva al 24' con Suarez che lascia sul posto Coates e calcia col destro dall'interno dell'area trovando la risposta di Rui Patricio. I ritmi non sono alti, con la squadra di Valverde che tiene il pallone alla ricerca del varco giusto mentre i portoghesi non riescono a a creare nulla fino al 37', quando Bruno Fernandes ci prova dal limite, Cillessen blocca in due tempi.

Nell'intervallo doppio cambio per lo Sporting con Dost e Gelson Martins al posto di Ruiz e Ristovski. Nella ripresa il copione tattico non cambia, ma la prima chance è per gli ospiti proprio con Gelson Martins che punta la porta e calcia in diagonale, palla che esce non di molto. Al 59', però, il Barcellona passa con Alcacer che, sugli sviluppi di un corner, gira di testa battendo Rui Patricio per l'1-0. Valverde inserisce Messi, ma i portoghesi reagiscono subito e al 62' vanno ad un passo dal pareggio con Bas Dost che colpisce a botta sicura da pochi metri, Cillessen dice di no. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano, il Barca al 74' il Barcellona torna a rendersi pericoloso con il primo acuto di Messi che va col mancino dal limite non trovando la porta per poco.

Poco dopo Barcellona ad un passo dal raddoppio con Messi che, dal limite, si gira su se stesso e calcia a giro ma Rui Patricio si allunga e devia in angolo. Dall'altra parte Coentrao mette al centro per Dost che calcia col destro al volo, palla alta ma non di molto. Nel finale altra chance per i padroni di casa con Messi che imbecca Alcacer il quale supera Rui Patricio con un pallonetto ma la sfera esce di un'unghia. Al 91', però, arriva il raddoppio con Denis Suarez che mette in mezzo trovando la deviazione di Mathieu che infila nella propria porta, 2-0 e fischio finale. Il Barcellona chiude la fase a gironi con un successo, lo Sporting Lisbona va in Europa League.