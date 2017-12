UEFA Champions League - Tolisso show, il Bayern strapazza il Paris Saint Germain (3-1)

SCORE: 1-0 R. Lewandowski 8', 2-0 C. Tolisso 37', 2-1 K. Mbappè 50', 3-1 C. Tolisso 68'

Performance autoritaria del Bayern Monaco, che riscatta la sconfitta d’andata battendo sul prato amico il Paris Saint Germain, con il punteggio di 3-1 e grazie alla doppietta di Tolisso e la rete d’apertura di Lewandowski, mentre Mbappè firma la rete dei transalpini. Nonostante la sconfitta, il PSG difende la differenza reti e conquista il primato del Girone B, incontrando la prima sconfitta nella fase a gironi della UEFA Champions League.

Heynckes concede riposo a Boateng, lanciando Sule nel cuore della difesa, con Hummels e i due terzini Alaba-Kimmich, davanti a Ulreich tra i pali. Spazio per Rudy, che forma il double-pivote con Tolisso nel 4-2-3-1, con Rodriguez al centro della trequarti, affiancato da Ribèry e Coman, dietro a Lewandowski unica punta.

Il PSG scende con la miglior formazione possibile: scontata la presenza del trio Neymar-Cavani-Mbappè in attacco, supportati da Rabiot in cabina di regia, con Verratti e Draxler a completare il centrocampo. Difesa verdeoro, con Thiago Silva e Marquinhos centrali, mentre Kurzawa e Dani Alves presidiano le fasce ed Areola la porta.

L’avvio su ritmi altissimi promette spettacolo: già al terzo minuto di gioco, Ulreich si rende protagonista su un tiro da distanza ravvicinata di Mbappè, mentre Coman sporca i guanti di Areola con una diagonale da posizione defilata. Dopo otto minuti è già gol del Bayern Monaco, su firma di Robert Lewandowski: il polacco premia l’inserimento di Tolisso, ricevendo a due passi dalla porta, graziato da Dani Alves che lo tiene in gioco e gonfiare la rete diventa la cosa più facile del mondo. L’attaccante dei teutonici sfiora il bis trovandosi nei pressi di Areola, ma Marquinhos salva tutto in extremis, limitando l’errore in fase di impostazione di Rabiot.

I transalpini faticano ad imbastire una reazione efficace, di fronte all’ottima compattezza dei biancorossi: solo una chance per Neymar, che riceve un ottimo pallone da Mbappè, ma fallisce proprio a tu per tu con Ulreich al 34’, mentre Tolisso è letale e firma il 2-0 tre minuti dopo con un preciso colpo di testa e su un cross precisissimo di James Rodriguez dall’out mancino. I parigini le provano tutte, con Neymar che costringe l’estremo difensore bavarese al miracolo, replicato da Draxler, tuttavia il risultato rimane invariato all’intervallo, con il Bayern Monaco che conduce per 2 a 0.

Al ritorno sul prato dell’Allianz Arena, il PSG cerca insistentemente di accorciare: il gol arriva dopo cinque minuti di ripresa, con la firma di Mbappè, che beffa Ulreich con un colpo di testa, dopo un cucchiaio perfetto di Cavani, in direzione del francese. Gli ospiti acquisiscono fiducia, creano pericoli e sfiorano il pari, con Cavani, che non trova la zampata decisiva in area, mentre Draxler spreca una buona occasione per un tiro comodo, con la palla che si adagia senza troppe paturnie tra le braccia di Ulreich.

Al 68’, nel momento migliore per il PSG, arriva la beffa: Coman è inarrestabile sulla fascia, serve Tolisso a rimorchio e il francese punisce i connazionali con un preciso rasoterra di prima intenzione. I bavaresi provano ad addormentare la partita, con dieci giocatori dietro la palla in fase di non possesso, mentre sfruttano il tempo con un lungo giro.palla in attacco. I dieci minuti finali scorrono lisci come l’olio, senza grossi pericoli, il Bayern Monaco esce vincitore nel big match all’Allianz Arena, con il punteggio di 3-1.