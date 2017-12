Champions League - Manchester United agli ottavi, battuto in rimonta il CSKA per 2-1

Il Manchester United era chiamato a non fallire la qualificazione agli ottavi di Champions League e puntualmente la squadra di Mourinho non ha sbagliato. Infatti i Red Devils, dopo un iniziale svantaggio firmato da Dzagoev in maniera a dir poco casuale, hanno reagito nella ripresa ribaltando la situazione grazie a Lukaku e Rashford. Due giocatori schierati dall'inizio da Mourinho nel sul 3-4-1-2 con Mata a rifornire i due attaccanti di riferimento. Dall'altra parte Goncharenko si è presentato con un offensivo 3-4-3 con Vitinho, Chalov e Dzagoev in attacco. Due schieramenti tattici che disegnano un primo tempo abbastanza equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra, ma a fare la partita sono i padroni di casa. Nonostante ciò gli inglesi passano in svantaggio prima dell'intervallo a causa del gol realizzato da Dzagoev, il quale si vede carambolare addosso la conclusione scoccata da Vitinho dopo l'assist fornitogli da Fernandes. Una realizzazione che fa arrabbiare i padroni di casa, i quali reagiscono nel secondo tempo, infatti nel giro di appena 60 secondi (65'-66') i Red Devils completano la rimonta portando a casa la vittoria. Un successo che permette agli uomini di Mourinho di chiudere il girone A al 1° posto con 15 punti, mentre il Cska retrocede in Europa League avendo chiuso in 3a posizione con 9 punti.

Pronti, via ed il Manchester sfiora il vantaggio: Lukaku verticalizza per Rashford che da buona posizione conclude in porta, ma il suo tiro s'infrange contro il palo. Il Cska risponde con Dzagoev che va alla conclusione dalla distanza, ma il suo destro non impensierisce Romero, che può bloccare la sfera senza patemi. Su capovolgimento di fronte i padroni di casa sfiorano la rete con Rashford che giunge con i tempi giusti sul cross di Shaw, ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta con un grande intervento da Akinfeev. Al 21' il portiere russo deve superarsi per evitare la capitolazione, infatti prima viene impensierito da Shaw con una conclusione dalla distanza che viene respinta dall'estremo difensore con un gran tuffo, dopodichè sulla ribattuta va Lukaku che conclude in porta, ma ancora una volta il n.35 del Cska si esalta con un grande intervento, grazie al quale evita lo svantaggio ai suoi. La squadra di Goncharenko torna a rendersi pericolosa solamente alla mezz'ora con Berezutskiy che salta bene di testa sul calcio d'angolo battuto da Golovin, ma la sua incornata non è particolarmente precisa, infatti la sfera si perde di poco a lato. Poco dopo Vitinho ha una buona opportunità dall'interno dell'area di rigore, ma l'attaccante brasiliano spreca tutto calciando ampiamente sul fondo. E' il preludio al gol che arriva a sorpresa al 45': Fernandes va via bene sulla fascia destra ed una volta giunto sul fondo serve a rimorchio Vitinho, il quale conclude in porta, trovando l'involontaria deviazione di Dzagoev, che spedisce la sfera in rete. Sul gol realizzato dal Cska si chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con il Manchester United voglioso di raggiungere subito il pareggio ed infatti lo sfiora dopo 2 minuti con Rashford che conclude in porta da posizione defilata, ma il suo tiro viene prontamente respinto da Akinfeev. Poco dopo il talento dei Red Devils ci riprova con una conclusione a giro dalla distanza, ma stavolta il suo tentativo si spegne di parecchi metri a lato della porta avversaria. Al 57' i padroni di casa vanno nuovamente ad un passo dall'1-1: Mata crossa alla perfezione per Smalling, il quale stacca bene di testa, ma la sua incornata si perde di pochissimi centimetri oltre il palo destro della porta difesa da Akinfeev. E' il preludio al gol che arriva al 65': cross di Pogba per Lukaku, che in spaccata supera l'estremo difensore avversario. Sessanta secondi dopo i Red Devils ribaltano la situazione: Mata serve alla perfezione Rashford, il quale col sinistro ad incrociare batte Akinfeev. La reazione del Cska arriva solamente all'84' con Dzagoev che va alla conclusione dall'altezza del dischetto, ma il suo tiro viene respinto con grande reattività dall'estremo difensore avversario. In pieno recupero i russi provano a cercare il pareggio, ma il destro a giro scoccato da Khosonov si perde ampiamente sul fondo. E' l'ultima emozione del match che termina con la vittoria e conseguente qualificazione agli ottavi del Manchester United.