Champions League - Il Basilea batte il Benfica 2-0 e va agli ottavi

Il Basilea era chiamato a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi e gli uomini di Wicky non hanno deluso, infatti gli elvetici hanno superato senza neanche troppe difficoltà il Benfica e si sono così qualificati grazie al 2° posto raggiunto con 12 punti. I lusitani invece salutano mestamente la competizione con alcun punto agguantato in sei partite e soprattutto un solo gol fatto. Proprio per ovviare a tale situazione Rui Vitoria aveva deciso di intraprendere questa sfida con uno schieramento più offensivo, ovvero il 4-3-3 con Zivkovic, Seferovic e Goncalves in attacco. Dall'altra parte Wicky per non correre rischi si è schierato con il 3-4-3 con Steffen, Oberlin ed Elyounoussi a comporre il tridente offensivo. La partita si mette subito in discesa per gli elvetici grazie al gol siglato da Elyounoussi su ottimo assist servitogli da Lang. Il Benfica però non ci sta ad arrendersi e costruisce azioni pericolose, soprattutto da calcio d'angolo, ma nè Seferovic nè i suoi compagni riescono ad essere precisi in fase di finalizzazione. Si arriva così al secondo tempo dove i lusitani continuano a spingere, ma alla prima disattenzione subiscono gol, infatti su situazione di palla inattiva Zuffi serve in area Akanji, il quale fa da sponda per Oberlin che in tuffo chiude la partita. Un 2-0 pesante per i portoghesi che ora dovranno riflettere sulle cause che hanno portato a questa deludente eliminazione, mentre gli elvetici possono festeggiare una qualificazione ampiamente meritata.

La prima conclusione del match è del Basilea con Oberlin, il quale s'incarica della battuta di un calcio di punizione che viene neutralizzato in tutta tranquillità da Svliar. E' il preludio al gol che arriva sessanta secondi dopo: Lang crossa dalla fascia destra verso Elyounoussi che brucia sulla corsa Pereira e di testa spedisce la sfera alle spalle di Svilar. La reazione dei lusitani arriva al 9' con Samaris, che stacca bene di testa sul corner battuto da Carvalho, ma la sua incornata non risulta particolarmente pericolosa, in quanto Vaclik la neutralizza senza patemi. Poco dopo prova a rendersi pericoloso Pizzi con una conclusione dalla distanza, ma il suo tiro è completamente privo di precisione, infatti la sfera si perde di parecchi metri a lato della porta avversaria. Al 21' i padroni di casa sfiorano il pareggio: corner battuto da Pizzi e stacco di testa di Jardel, il quale spedisce la sfera a pochi centimetri dal palo sinistro della porta difesa da Vaclik. Centoventi secondi dopo ci prova Goncalves con un tiro da posizione defilata, ma la conclusione scoccata dall'attaccante portoghese si perde di parecchi metri a lato della porta avversaria. Alla mezz'ora torna a farsi vedere in attacco il Basilea con Oberlin, che va via bene sulla fascia sinistra, dopodichè una volta giunto a ridosso dell'area di rigore serve a rimorchio Elyounoussi che conclude in porta, ma il tiro del giocatore norvegese non crea pericoli a Svilar, il quale blocca la sfera senza problemi. Su capovolgimento di fronte va vicino al gol Seferovic, con una conclusione dalla media distanza che viene disinnescata in tuffo da Vaclik. Al 39' il Basilea sfiora il raddoppio: Steffen si ritrova in una buona posizione per calciare, ma piuttosto che farlo, decide di passare la sfera al meglio posizionato Oberlin, che potrebbe concludere a porta sguarnita, ma su di lui rinviene Jardel che con un intervento provvidenziale impedisce allo svizzero di realizzare il 2-0. Al 41' torna a farsi vedere il Benfica con Samaris che approfitta di un errore in impostazione di Xhaka e serve Pereira, il quale calcia in porta, ma il suo diagonale si spegne di un soffio a lato. Prima dell'intervallo i lusitani sfiorano il pareggio: corner battuto dal solito Pizzi ed incornato sul primo palo da Eliseu, il quale costringe Vaclik all'intervento risolutivo in due tempi. Su quest'occasione per i portoghesi si chiude la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con un'occasione per i lusitani: Samaris salta Balanta e crossa per Carvalho, che conclude in porta, ma il centrocampista portoghese manca di precisione, infatti il suo tiro si perde di poco a lato. Al 55' il Benfica va ad un passo dal pareggio: calcio d'angolo battuto da Pizzi verso Lisandro Lopez, che stacca bene di testa, ma l'incornata del difensore argentino termina di un soffio a lato. Al 60' ancora padroni di casa vicini al gol: cross di Pereira verso Seferovic, che stacca perfettamente di testa, ma la palla da lui incornata termina di pochissimi centimetri oltre il palo sinistro della porta difesa da Vaclik. Su capovolgimento di fronte il Basilea raddoppia: calcio di punizione battuto da Zuffi verso Akanji, che fa da sponda per Oberlin, il quale in tuffo batte Svilar. Il portiere belga si rende poi protagonista di un errore in disimpegno, del quale approfitta Steffen che però spreca tutto calciando malamente sul fondo da ottima posizione. Il Benfica abbozza una reazione con Zivkovic che conclude in porta da buona posizione, ma il suo tiro non impensierisce Vaclik, che blocca la sfera senza problemi. All'84' si mette in mostra anche Gabigol con un mancino a giro dal limite dell'area, ma il tentativo dell'ex nerazzurro si spegne ben al di sopra della traversa. Il Basilea risponde subito con Lang che va alla conclusione da buona posizione, ma il diagonale scoccato dal giocatore elvetico si perde di poco a lato. Su capovolgimento di fronte si rende pericoloso Seferovic, con una conclusione dall'interno dell'area di rigore, ma il tiro scoccato dall'attaccante del Benfica termina lontano dai pali della porta avversaria. E' l'ultima azione della partita che si conclude con la vittoria e conseguente qualificazione agli ottavi del Basilea.