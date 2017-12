Lipsia - Besiktas, speranze tedesche - Lipsia Twitter

Alla RB Arena, ultima tornata del gruppo G per Besiktas e Lipsia. Situazione ben diversa, il Besiktas, forte di tre successi e due pari, è certo dell'approdo agli ottavi con annessa prima posizione, il Lipsia deve invece ottenere il massimo questa sera ed attendere notizie dal Dragao, teatro del confronto tra Porto e Monaco. I tedeschi, al momento, hanno gli stessi punti dei portoghesi, ma sono in difetto per quel concerne lo scontro diretto. 3-2 Lipsia in Germania, 3-1 Porto al ritorno. La qualificazione è quindi appesa a un filo sottile, legata a più variabili.

La classifica

L'importanza della sfida odierna può in parte spiegare il tonfo in patria. 4 reti al passivo con l'Hoffenheim, seconda posizione in graduatoria alle spalle del Bayern, forte di sei lunghezze di vantaggio. Il successo, ampio, del Louis II consente di rincorrere un miracolo sportivo, dopo la cavalcata in Bundes dello scorso anno. Hasenhuttl non intende lasciare nulla al caso, forte di una condizione emotiva di certo diversa da quella degli avversari di turno, comodamente adagiati su un passaggio del turno conseguito con netto anticipo. Manca il gioiellino Forsberg, alcune assenze costringono il tecnico a rivisitare la formazione iniziale. Si riparte, comunque, dal 4-4-2, con Kampl e Bruma a presidiare le corsie. Keita, uno dei gioielli del Lipsia, in mediana. Demme completa il reparto. Poulsen e Werner davanti, Orban e Ilsanker formano la cerniera di difesa. Klostermann e Halstenberger sono i terzini, Gulacsi tra i pali.

Il Besiktas non subisce gol da tre partite ed è reduce dal rotondo squillo con il Galasataray. Un classico del calcio turco, 3-0 e risalita in classifica, con Gunes a meno quattro dalla vetta. Conta poco per il Besiktas, ma l'impressione è che il gruppo voglia comunque chiudere con il segno "+" un girone d'eccellenza. Quaresma e Babel si muovono alle spalle di Tosun, unico terminale. Ozyakup è il punto di contatto tra centrocampo ed attacco. Hutchinson e Arslan nella zona nevralgica, Tosic e Pepe a guidare la difesa. In porta Fabri, Gonul e Adriano completano l'undici.

Fischio d'inizio alle 20.45, dirige Kassai.