Maribor - Siviglia, spagnoli per chiudere i conti - Siviglia Twitter

Il gruppo E è uno dei più interessanti all'alba dell'ultima tornata. Tre squadre in lotta per conseguire l'accesso agli ottavi, nessuna certa del passaggio del turno. Il Liverpool entra nella gara odierna con 9 punti, uno in più del Siviglia. Lo Spartak, in terza ruota, ha 6 punti, il Maribor, quarto, è eliminato. Ad Anfield, si sfidano Liverpool e Spartak, in Slovenia, il Maribor ospita il Siviglia. Con un pari spagnoli agli ottavi, in caso di sconfitta, occorre sperare in un mancato successo russo in terra inglese.

La classifica

Il Siviglia parte, questa sera, con i favori del pronostico. Il gap tecnico è evidente, di altra caratura la rosa a disposizione di Berizzo, assente e sostituito da Marcucci. Manca Pareja, ma il Siviglia vive un ottimo momento. Non perde dall'11 novembre, un mese circa. Dal KO con il Barcellona, quattro vittorie e un pari. 2-0 al Deportivo qualche giorno fa, risultato utile per agganciare il Real e avvicinare la seconda posizione in Liga, distante ora tre lunghezze. Un cammino di buon livello anche in Europa, macchiato però dalla debacle di Mosca. Cinque gol incassati e pericolo di ribaltone al tramonto. Come detto, il Siviglia ha nelle mani il futuro. Ben Yedder - tre gol nei 90 minuti d'andata - guida l'undici. Alle spalle del n.12, batteria a tre voci, con Nolito e Krohn-Delhi al largo e Vazquez in posizione centrale. Banega è l'uomo di pensiero, gode del supporto di Pizarro. Importante la spinta di Mercado e Escudero, Lenglet e Geis proteggono Sergio Rico.

Il Maribor - ultimo a quota 2, punti maturati con lo Spartak - viene dall'affermazione di misura con l'ND Gorica - 13esima vittoria in 18 uscite in patria. Margine risicato sull'Olimpia Lubiana, è duello a due. Nel rettangolo di casa, punta a fermare il Siviglia, senza propositi d'Europa o classifica. Milanic propone un 4-1-4-1, con Vhrovec un passo avanti alla linea di difesa e Tavares da 9. Bajde e Bohar corrono in corsia, Pihler e Kabha devono dare qualità. I laterali dietro sono Milec e Viler, al centro della difesa Suler e Billong. Handanovic in porta.

Dirige Hategan, fischio d'inizio alle 20.45.