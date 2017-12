Champions League: Tottenham in carrozza a Wembley. L'APOEL tenta l'impresa di accedere in EL

Fonte: Official Twitter Tottenham Hotspur

A Wembley il Tottenham questa sera festeggerà il primato del girone davanti al suo pubblico. Una festa quella che si preannuncia a Londra a partire dalle ore 20:45. Gli Spurs potrebbero essere etichettati come la 'sorpresa' del raggruppamento in questione, che annovera anche squadre del calibro di Real Madrid e Borussia Dortmund. Invece, i londinesi, con pieno merito hanno dominato il girone, chiudendo al primo posto con una giornata d'anticipo. Il capolavoro lo ha confezionato lo scorso primo novembre con il successo a Wembley, meritato, contro i campioni d'Europa in carica di Zinedine Zidane, grazie alla doppietta strabiliante di Dele Alli e al gol del tris di Christian Eriksen, marcature che hanno definitivamente lanciato il Tottenham in vetta al girone.

L'APOEL Nicosia è in terra inglese con l'obiettivo della vittoria per cullare ancora speranze di potersi qualificare in Europa League. Non sarà per nulla facile, in quanto troveranno un avversario ferito dalle recenti, opache prestazioni in Premier e dunque vogliosi di rifarsi davanti al pubblico amico che lo scorso sabato ha fischiato sonoramente la squadra all'uscita dalcampo a Vicarage Road. In campionato, infatti, gli uomini di Pochettino non vincono da più di un mese. La compagine cipriota deve conquistare almeno un punto a Wembley e sperare in una contemporanea sconfitta del Borussia Dortmund contro il Real Madrid. La speranza accompagnerà gli uomini di Donis in questa 'spedizione britannica'. E' il primo confronto in Inghilterra tra le due squadre. All'andata, il Tottenham trionfò con estrema facilità per tre a zero.

QUI TOTTENHAM - Il tecnico argentino Mauricio Pochettino manderà in campo la squadra tipo con le sole assenze di Alderweireld, Wanyama e di Lamela che, per via dell'infortunio, non è stato inserito nella lista Champions. Da valutare solo l'impiego di Kane, poichè il coach potrebbe preservarlo per i prossimi incontri di campionato e quindi lanciare Llorente dal 1' minuto al fianco dell'attaccante tascabile Son. Dele Alli giocherà rifinitore accanto a Winks, mentre Eriksen agirà nel mezzo. In difesa, davanti al portiere Lloris, spazio per Dier, Sanchez e Vertonghen.

QUI APOEL NICOSIA - Il tecnico Donis si gioca il tutto per tutto e schiererà i suoi in campo con il 4-2-3-1. Conquistare un punto a Wembley darebbe la speranza ai ciprioti di poter accedere quantomeno in Europa League. In campo due vecchie conoscenze del calcio italiano: Carlao e Sallai. Potè, attaccante del Benin, sarà la punta centrale, coaduvato da tre trequartisti: Zahid, Aloneftis e lo stesso Sallai.