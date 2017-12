Champions League, Shakhtar Donetsk - Manchester City: ucraini per gli ottavi, inglesi per il filotto

Foto Shakhtar Twitter

Un punto ciascuno, non dovrebbe far male a nessuno, anzi. Guai a parlare di biscotto, però, in ottica qualificazione: semplicemente gli interessi delle due squadre che stasera si incontreranno a Kharkhiv, ovvero Shakhtar Donetsk e Manchester City, vanno il quella direzione. Un pari accontenta sia ucraini che inglesi, con questi ultimi che si garantirebbero il primo posto nel girone ed allo stesso modo i padroni di casa, i quali sigillerebbero l'accesso alla fase ad eliminazione diretta della Champions League come secondi del raggruppamento. Il tutto a discapito del Napoli di Maurizio Sarri, impegnato a Rotterdam, ma gli azzurri in questo caso possono farci davvero poco se non fare il loro cammino.

Tutto è invece sulle spalle della squadra di Fonseca, abile a sfruttare un pizzico di fortuna che le ha posto sul cammino - in termini di calendario - la sfida contro il City, la squadra schiacciasassi del girone, all'ultima giornata, con i britannici già certi di un posto tra le migliori sedici. Di contro la squadra di Guardiola viaggia verso Kharkiv con la voglia, ma la pochissima necessità, di fare filotto, di centrare la sesta vittoria consecutiva in Champions e chiudere il girone da imbattuta. Anche perché, fisiologicamente, la testa della truppa britannica sarà rivolta alla sfida di domenica pomeriggio ad Old Trafford contro il Manchester United. Legittimo.

Fonseca, tecnico degli ucraini - Foto Shakhtar Twitter

Il tecnico dei Citizens ha più volte ribadito il concetto che la sua squadra si giocherà la sfida per provare a vincerla, ma restano dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano al di là di ciò che accadrà sul terreno di gioco. City che, tuttavia, dovrà difendere anche il primo posto dall'assalto degli ucraini, anche se il discorso è legato ad una disfatta di Aguero e compagni.

Le ultime dai campi

Undici classico per Fonseca, che conferma il 4-2-3-1 con Marlos, Taison e Bernard alle spalle di Ferreyra. Anche a centrocampo la cerniera di mediana sarà quella classica formata da Fred, il quale farà da tramite con la linea di trequartisti, e Stepanenko. Ordets e Rakitsky i centrali davanti a Pyatov, Butko ed Ismaily i terzini di spinta.

Sulle spalle e nei piedi del Kun Aguero le speranze del Napoli - Foto Manchester City Twitter

Guardiola punta al derby di Manchester e, oltre alle assenze forzate di De Bruyne per squalifica e di Mendy e Stones per infortunio, lascia a casa anche David Silva. Tante seconde linee in campo e soprattutto tanti giovani di bellissime speranze in campo: Diaz e Foden agiranno ai lati di Bernardo Silva come trequartisti, con Aguero riferimento centrale di punta. Yaya Touré e Gundogan in mediana, mentre in difesa Mangala guiderà il quartetto con Danilo e Delph sulle fasce, Adarabioyo centrale.

Le probabili formazioni

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All: Fonseca.

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Danilo, Mangala, Adarabioyo, Delph; Touré, Gundogan; Foden, Bernardo Silva, Diaz; Aguero. All: Guardiola.