Champions League, le formazioni ufficiali di Feyenoord - Napoli - Feyenoord Twitter

Ci siamo. Tutto pronto al De Kuip di Rotterdam per l'inizio di Feyenoord - Napoli, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Azzurri a caccia di un'impresa in Olanda, con un orecchio puntato a Kharkhiv dove Shakhtar Donetsk e Manchester City giocano l'altra sfida del raggruppamento: i partenopei aspettano un successo degli inglesi, mentre agli ucraini può bastare un punto per beffare Mertens e compagni. Quando manca un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici delle squadre hanno reso note le rispettive scelte di formazione: queste le scelte di Giovanni van Bronckhorst e Maurizio Sarri.

Vermeer in porta e non Jones in porta per i padroni di casa, van Beek e Tapia centrali confermati mentre ai loro lati ci saranno Nieuwkoop e Malacia. Amrabat e Vilhena alfieri di mediana con Toornstra davanti alla difesa, Jorgensen centravanti con Berghius e Boetius sugli esterni.

Feyenoord (4-3-3): Vermeer; Nieuwkoop, van Beek, Tapia, Malacia; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Boetius. All: van Bronckhorst.

Sarri sceglie Albiol e non Chiriches in difesa accanto a Koulibaly, mentre sulle fasce confermati Maggio e Hysaj, con Rui in panchina. Zielinski in attacco con Mertens e Callejon, Diawara con Allan ed Hamsik in mediana.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Diawara, Hamsik; Zielinski, Mertens, Callejon. All: Sarri.