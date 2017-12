Champions League - Juventus e Roma pescano Tottenham e Shakhtar

Sono stati sorteggiati pochi minuti fa gli ottavi di finale di Champions League. Urna benevola per Juventus e Roma con i bianconeri che pescano il Tottenham mentre i giallorossi se la vedranno contro lo Shakthar. Ottavi che si preannunciano entusiasmanti, di fronte due colossi come Real Madrid e Paris Saint Germain mentre il Barcellona di Messi ritrova il Chelsea, una sfida che sembra un romanzo visti i dodici precedenti. Sorridono le due di Manchester. La compagine di Guardiola incrocia il Basilea, Mourinho scruta il Siviglia. Urna favorevole anche al Bayern Monaco che sfida il Besiktas, il Liverpool se la vedrà contro il Porto.

Tornando al sorteggio delle italiane, la Juventus giocherà in casa l'andata visto che il Tottenham ha concluso al primo posto il Girone H, mettendosi dietro il Real Madrid ed eliminando il Borussia Dortmund. La Roma, invece, giocherà prima in Ucraina contro la squadra di Fonseca che ha estromesso il Napoli, ritorno all'Olimpico che sarà gremito in ogni ordine di posto. Le squadre vincitrici dei gironi giocheranno l'andata degli ottavi in trasferta il 13/14 febbraio e il 20/21 febbraio, e il ritorno in casa il 6/7 e 13/14 marzo. Queste le squadre qualificate. Di seguito il quadro completo, le date di ogni partita verranno rese note nel primo pomeriggio.

LE SFIDE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Bayern Monaco-Besiktas

Chelsea-Barcellona

Shaktar-Roma

Real Madrid-Paris Saint Germain

Siviglia-Manchester United

Porto-Liverpool

Basilea-Manchester City

Juventus-Tottenham