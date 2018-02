Champions League - Guardiola verso Basilea, Aguero guida il Manchester City

Foto Manchester City Twitter

Con la Premier League praticamente in tasca, il Manchester City di Pep Guardiola vira lo sguardo e, gran parte delle attenzioni stagionali, al cammino da fare verso la conquista della Champions League. Il tecnico spagnolo non ha mai nascosto la voglia di vincere la coppa dalle grandi orecchie e, dopo aver archiviato il discorso campionato con larghissimo anticipo, ed aver vinto cinque delle sei gare del girone eliminatorio della Champions, Pep punta dritto alla doppia sfida contro l'ostico Basilea, con l'andata da giocare domani al St Jakob Park in Svizzera.

La squadra inglese è reduce dal roboante 5-1 con il quale Aguero e soci si sono sbarazzati del Leicester a domicilio, trascinati proprio dal poker che nella ripresa il bomber argentino ha messo a segno. Guardiola ha tastato il polso della sua squadra in vista dell'andata degli ottavi di Champions, lasciando alcuni interpreti a riposo ed altri invece confermati in campo, con De Bruyne ed il Kun, oltre a Sterling, che sembrano pronti a far saltare il banco anche in terra elvetica. Si riparte, di fatto, da questo terzetto, al quale si accosterà sulla destra Bernardo Silva: l'ex Monaco prende il posto degli infortunati Sané e, presumibilmente, David Silva, ancora indisponibile ma in dubbio per domani. Assenti sia Jesus che il tedesco.

In mediana con il barometro Fernandinho ed il solito belga sul centro-destra, agirà Gundogan, abile sia in fase di interdizione in aiuto al brasiliano che in fase di impostazione della manovra e di inserimento. Qualche problema anche in difesa, dove Mendy è indisponibile così come Delph. A sinistra dovrebbe agire quindi Zinchenko, mentre al centro torna disponibile Stones accanto ad Otamendi, con Walker che completerà il quartetto sulla destra. In porta Ederson.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All: Guardiola.