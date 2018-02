Champions League - Liverpool, Klopp all'esame di portoghese - Foto Liverpool Twitter

Due vittorie ed un pareggio, per 2-2, contro il Tottenham, per provare a sigillare il terzo posto in Premier League ed accorciare ulteriormente sul Manchester United di José Mourinho. Il Liverpool di Jurgen Klopp ci crede alla qualificazione alla prossima Champions League e, nel frattempo, guarda anche a quella attuale, con la sfida del do Dragao di domani che può valere già una fetta enorme di qualificazione ai quarti di finale. Squadra in forma i Reds del tecnico tedesco, che ambisce al passaggio del turno e, perché no, a mettere in discussione l'egemonia delle formazioni più blasonate e candidate alla vittoria finale nel cammino verso la finale.

Squadra ostica quella inglese che domani sera sarà di scena in Portogallo per provare ad indirizzare positivamente il doppio confronto in attesa del ritorno di Anfield Road. Qualche piccolo problema di formazione per Klopp, che deve rinunciare oltre a Clyne, per un problema alla schiena, anche ad Emre Can, squalificato. Al suo posto in mediana agiranno Henderson davanti alla difesa, in cabina di regia, Oxlade-Chamberlain sulla destra e Wijnaldum sul centro sinistra. In difesa confermati Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie laterali nel solito 4-3-3, mentre con Van Dijk, esordiente in Champions, ci sarà il solito Lovren a difendere i pali di Karius.

Tutto confermato invece in attacco, dove con il solito Firmino da centravanti ci saranno Salah sulla destra e Mané dalla parte opposta, nell'intento di aprire varchi nella difesa dei lusitani. Retroguardia, quella dei dragoes, tra le meno perforate d'Europa: 10 i gol al passivo nel campionato portoghese, che il Porto comanda con due punti di vantaggio su Benfica e Sporting Lisbona. Segnare al do Dragao domani sera sarà già un buon punto di partenza in vista della gara di ritorno, nella quale i Reds proveranno a sfruttare la carica di Anfield per superare il turno ed accedere ai quarti di finale della Champions. Obiettivo tutt'altro che irraggiungibile.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All: Klopp.