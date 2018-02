Champions League - Pochettino esalta il suo Tottenham: "Ottima reazione, dimostrato personalità"

Dall'Inferno al Paradiso, passando per il Purgatorio del rigore calciato sulla traversa da Gonzalo Higuain allo scadere del primo tempo. Può tirare un sospiro di sollievo enorme Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham che può ritenersi più che soddisfatto del 2-2 maturato all'Allianz Stadium nell'andata degli ottavi di Champions League: "Sul 2-0 avevo sensazioni molto negative. Forse era fuorigioco, ma abbiamo concesso gol su azioni lente, abbiamo concesso poi il rigore. 2-0 dopo 7' non è stato l'inizio migliore".

Poi la reazione, di carattere, orgoglio e personalità. Reazione di maturità, che ha portato al 2-1 di Kane ed al pareggio di Eriksen ad un quarto d'ora dalla fine: "Poi abbiamo reagito e abbiamo dimostrato le prestazioni delle ultime settimane. Abbiamo dimostrato personalità. Per noi che siamo giovani nel giocare queste competizioni cosi mi obbliga a congratularmi con i ragazzi. Il nostro possesso palla dimostra quanto siamo stati bravi e l'energia usata. Abbiamo giocato con un giorno in meno di preparazione rispetto alla Juve. Sabato abbiamo speso tante energie. Lo sforzo fatto è stato eccezionale. Ci vuole tanta energia per reagire".

Riguardo la maturità mostrata in campo e sull'ottima conduzione della gara da parte dei suoi, il tecnico italo-argentino prosegue nella sua analisi: "Sono d'accordo, la squadra sta crescendo. Cominciare per noi la partita in una situazione di svantaggio e come abbiamo reagito ci esalta. Siamo migliorati come gioco. Abbiamo avuto grande possesso palla, li abbiamo obbligati ad andare in profondità, usare il contrattacco per cercare di reagire. I 2 gol in 7' sono stati difficili da gestire, poi però abbiamo reagito molto bene. Ora ci sarà il ritorno a Wembley e i nostri tifosi saranno importanti".

Infine, la chiosa sulla prestazione di Kane ed Eriksen, autori dei gol del pareggio: "Giocare la Champions è una grande opportunità per il futuro di Harry, ha solo 26 anni. E' una persona votata al calcio e spero abbia sempre piu successo. Eriksen? Per lui è stata una gara eccezionale, sta facendo molto bene. E' molto importante e cresce stagione dopo stagione. Fa da legante in mezzo alla squadra".