Real Madrid - PSG in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Real Madrid-Paris Saint-Germain, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Gianluca Rocchi.

QUI REAL

I Blancos sono reduci dalla soddisfacente manita rifilata alla Real Sociedad in campionato, con la fiducia che è tornata per questo attesissimo big match, in cui le Merengues sono chiamate al riscatto. Nella parte nobile del capoluogo spagnolo, infatti, le cose non stanno andando benissimo...

Anche se con una partita in meno, i campioni di Spagna sono soltanto quarti in Liga ed a ben dieci lunghezze dai concittadini dell'Atlético, per non parlare del distacco di ben 17 punti dal Barcellona (che fra l'altro si è anche accorciato nell'ultima giornata, visto che i blaugrana hanno pareggiato col Getafe).

Insomma la musica non è positiva e dunque solo la terza volta consecutiva sul tetto d'Europa potrebbe salvare questa stagione. Zidane ha ammesso la delusione per i risultati non raggiunti dalla sua fazione; a quanto pare tra l'altro il francese avrebbe chiesto la cessione di Isco per alcuni suoi atteggiamenti sbagliati di recente.

Zinedine Zidane non ha praticamente nessun dubbio nella sua probabile formazione. | vavel.com via lineupbuilder.com

Zinedine Zidane confermerà il suo 4-3-3 e punta tutto su Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo in questo match fondamentale. Andando a ritroso, a centrocampo troveremo il solito trio con Kroos, Casemiro e Modric, con Nacho Fernandez (squalificato Carvajal) e Marcelo terzini e la solita coppia Sergio Ramos-Varane nel mezzo. Keylor Navas sta invece in porta.

QUI PSG

Dopo la clamorosa delusione dell'anno scorso, i Parisiens stanno invece dominando la Ligue 1 senza nemmeno troppi problemi (distacco di 12 punti dal secondo posto), gestendola come un campionato d'allenamento; lo si è visto anche nell'ultima giornata, con lo 0-1 sul campo del Tolosa dopo una sfida a ritmi bassissimi.

Il dominio in terra transalpina della compagine dello sceicco Nasser Al-Khelaifi, dopo la vittoria del titolo del Monaco, è stato ristabilito da una serie di grandi investimenti: anche in Coupe de La Ligue i capitolini sono già in finale. Con un allenatore più volte vincitore dell'Europa League, il fine ultimo è chiarissimo...

Il vero bivio della stagione dei francesi è dunque questo confronto con i campioni in carica della competizione che Neymar - stella della squadra - stesso ha fatto intendere essere il grande obiettivo di quest'annata. Un'eliminazione di questo genere non potrebbe non essere un segnale chiaro.

Unai Emery si riserva un paio di ballottaggi riguardo invece le proprie scelte. | vavel.com via lineupbuilder.com

Unai Emery è orientato verso un 4-3-3. Aréola difende i pali (out Trapp), in difesa Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva ed un Kurzawa non al meglio. A centrocampo l'ex Diarra è favorito su Lo Celso per una scelta più attenta, con Verratti e Rabiot (che con l'argentino in campo finirebbe mediano) mezzali. Mbappé, Cavani e Neymar nel tridente offensivo: el Matador - per cui sono insistenti le voci d'addio - è però in dubbio e potrebbe essere scalzato da Di Maria.

STATISTICHE

Equilibrio totale nei precedenti: due vittorie per parte con due pareggi; le due sfide più recenti sono quelle della fase a gironi dell'edizione 2015-2016, in cui al Bernabeu il successo fu dei padroni di casa per 1-0, con gol di Nacho Fernandez. Oggi però la storia è diversa: è attesissimo il dualismo in campo fra Cristiano Ronaldo e Neymar, rispettivamente primo (nove reti) e secondo (sei) migliori marcatori della competizione.