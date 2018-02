Porto - Liverpool in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Le formazioni ufficiali.

Si gioca all'Estadio do Dragao, impianto da 52.000 posti a sedere situato ad Oporto.

Klopp sceglie il 4-3-3. In porta Karius, a sua protezione Lovren e Van Dijk con Alexander-Arnold e Robertson ai lati. Henderson faro di centrocampo, Oxlade-Chamberlain e Wijnaldum mezz'ali; davanti, Salah e Mané a supporto di Firmino.

Il LIverpool punta molto sulla Champions, sa bene che potrebbe essere una scheggia impazzite per le grandissime che punteranno al titolo, guadagnandosi il 1° posto nel girone con 12 punti - 3 W, 3 D - finendo sopra al Siviglia. In Premier, i Reds sono nella bagarre Champions insieme a Tottenham, Chelsea e Manchester United, con il City primo ormai irraggiungibile per chiunque, il quale però ha subito l'unica sconfitta in campionato proprio contro il Liverpool. Ora c'è il Porto nella corsa ai QF, c'è bisogno di sfruttare i favori del pronostico.

Conceiçao vara il 4-4-2. In porta Jose Sà, difesa composta - destra verso sinistra - da Alex Telles, Reyes, Marcano e Maxi Pereira. Sergio Oliveira ed Herrera frangiflutti di centrocampo, con Ricardo e Brahimi ali; Davanti, tandem Marega - Soares

Il Porto si conferma primo nella graduatoria in Portogallo, e guarda tutti dall'alto grazie ai sui 55 punti, racimolati grazie ad un percorso perfetto che non ha conosciuto sconfitta - in 21 partite, 17 vittorie e 4 pareggi. In Champions, ottimo 2° posto alle spalle di uno straripante Besiktas. Il Porto e la compagine turca hanno costretto il Lipsia a retrocedere in Europa League - sarà impegnata contro il Milan nei sedicesimi - e ad eliminare completamente il Monaco dall'Europa. Ora li attende il Liverpool; doppio confronto difficile, stasera serve l'apporto del do Dragao.

Sono 4 i precedenti totali tra le due compagini. I primi due sono andati in scena nel 2001, in occasione dei QF dell'allora Coppa UEFA. Dopo lo 0-0 di Oporto, a Liverpool Murphy ed Owen fissano il risultato sul 2-0 regalando la SF ai Reds. I secondi due confronti sono avvenuti nel 2007, in occasione della UEFA Champions League. Sorteggiate nello stesso girone, si sono confrontate prima in Portogallo - 1-1 finale con marcature di Lucho e Kuty - e poi in Inghilterra - roboante 4-1 dei padroni di casa.

Arbitra Daniele Orsato coadiuvato da Di Fiore e Meli, quarto uomo Giallatini. Addizionali di porta i signori Massa ed Damato.