Champions League: le ultime in casa Chelsea in vista del big match contro il Barcellona

E' arrivata la resa dei conti, per Antonio Conte. Nella serata di domani, infatti, il suo Chelsea ospiterà il lanciatissimo Barcellona di Ernesto Valverde, dominatore in Liga e deciso a mettere le mani sulla Champions League. Al centro di un momento burrascoso, il tecnico dei Blues dovrà tentare l'impresa contro i blaugrana, vincendo a Londra e magari giocandosi in Spagna le chances di passaggio del turno. In caso di eliminazione, tutt'altro che impossibile, per l'ex tecnico della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio l'avventura in terra inglese potrebbe concludersi prima del previsto, con Abramovich già pronto a cambiare mister per dare la svolta ad una stagione molto al di sotto delle aspettative.

Secondo le ultime di formazioni, Antonio Conte non dovrebbe snaturare la sua creatura, andando a riproporre il solito 3-5-1-1. Davanti al confermatissimo Courtois, la difesa a tre dovrebbe essere formata da Azpilicueta, Christensen e Cahill. Nella zona centrale del campo, il grande ex Cesc Fabregas, sorvegliato dalle mezz'ali ex Leicester Kante' e Drinkwater. Dietro l'unica punta Alvaro Morata, spazio ad Eden Hazard, mentre dovrebbero essere Moses e Marcos Alonso i fluidificanti di centrocampo. Una formazione compatta, pronta a ripetere l'impresa che vide il Chelsea protagonista nel 2012, quando l'allora creatura di Di Matteo vinse a Londra grazie alla rete di Drogba. Al ritorno, fu Torres a regalare la finale ai suoi addirittura al novantaduesimo.

Tra i calciatori più attesi della sfida, ci sarà sicuramente Cesc Fabregas, che in esclusiva a Goal ha detto la sua proprio sul delicatissimo Ottavo di Finale: "Siamo concentrati soltanto sul calcio e sul nostro gioco, ci stiamo allenando molto duramente per raggiungere i nostri obiettivi. Questa è la verità. Non bado a quello che dicono su di me e non mi preoccupo. Nel calcio dopo aver segnato 2 goal sei il migliore, se perdi diventi il peggiore". E, sulle voci dell'addio di Conte: "Sarò onesto e e non penso che le voci su Conte abbiano influito sulla squadra. Penso che siamo giocatori professionisti. Siamo abituati alle speculazioni e ad affrontare le pressioni esterne, perché giochiamo per una grande squadra e ci saranno sempre voci e critiche" conclude l'ex Barcellona.