Il Barcellona riparte da Londra per l'assalto alla Champions League

Domani sera torna la Champions League, con la seconda tranche dell'andata degli ottavi di finale, e il piatto forte sarà sicuramente Chelsea-Barcellona. Una sfida che da sempre ha regalato momenti idilliaci da entrambe le parti, quasi come se fosse un romanzo, come la rete di Iniesta in semifinale nel 2009 all'ultimo secondo e la rete di Torres al Camp Nou, sempre in semifinale, tre anni dopo. Il Barca sta vivendo una stagione entusiasmante come dimostra il primo posto in campionato e la qualificazione alla finale di Coppa del Re contro il Siviglia, oltre alla Champions che resta l'obiettivo primario.

Nell'ultimo turno di campionato la compagine catalana, dopo due pareggi contro Espanyol e Getafe, è tornata al successo vincendo 2-0 in casa dell'Eibar grazie alle reti di Suarez e Jordi Alba. Una prova di carattere da parte degli uomini di Valverde che, nelle ultime due settimane, sta provando a gestire la rosa in modo tale da prepararsi al meglio al primo appuntamento contro la squadra di Conte. Nelle ultime cinque partite, infatti, il Barcellona ha segnato poco con sei reti fatte ma, al contempo, ha subito soltanto una rete contro l'Espanyol. L'ex tecnico del Bilbao non potrà contare su Coutinho, inutilizzabile in Champions, ma spera di trovare un Dembelè in una discreta forma vista la prestazione non brillante, per usare un eufemismo, nella sfida contro il Getafe.

In questa vigilia 10/11 di formazione sono già sicuri con il classico 4-4-2 asimmetrico: Ter Stegen tra i pali, al centro della difesa la coppia formata da Piquè ed Umtiti mentre sulle corsie esterne spazio a Sergi Roberto e Jordi Alba. L'unico dubbio è a centrocampo e riguarda Paulinho il quale potrebbe lasciare il posto ad Andrè Gomes, più utile in fase difensiva secondo Valverde. Per il resto Sergio Busquets in cabina di regia con Iniesta e Rakitic mezze ali mentre davanti Suarez e Messi con l'argentino che ha segnato 30 gol in questa stagione tra club e nazionale è a secco da cinque partite. Inoltre, contro il Chelsea non ha mai segnato. Può essere questa l'occasione giusta per la Pulce?