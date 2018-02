Bayern Monaco - Heynckes vede il Besiktas: "Hanno qualità ed esperienza internazionale"

Champions League, scende in campo una delle fazioni più attese al varco di questi ottavi di finale. Il Bayern Monaco è pronto, viene da dieci vittorie consecutive in Bundesliga e non ha intenzione di mollare un centimetro, grazie alla nuova quadratura trovata, nella doppia sfida che lo vedrà opposto al Besiktas, una delle rivelazioni (anche se, sulla carta, annunciata) di questa stagione e squadra assolutamente da non sottovalutare: d'altronde delle due è proprio quella turca la testa di serie in questo match. Mats Hummels oggi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida, riportate dal sito ufficiale del suo club, parlando delle varie difficoltà a cui andrà incontro insieme ai suoi compagni: "Sarà davvero una bella battaglia ad un livello alto. Potremo contare su alcuni contrasti scricchiolanti; questo è ciò che si cerca in una partita di calcio. Siamo davvero esaltati di iniziare ad accelerare. La parte ad eliminazione diretta è sempre una parte speciale della competizione. L'equilibrio è la cosa più importante nel calcio. Ognuno, nel suo piccolo, deve fare il suo in entrambe le fasi. Noi ci aiutiamo e abbiamo un ottimo gruppo: è importante".

Infine, il 29enne ha concluso riguardo la sicurezza che qualche giocatore importante dovrà essere sacrificato rispetto alla formazione titolare, vista la lunghezza della rosa dei campioni di Germania: "Ci saranno sicuramente alcune persone deluse quando la formazione verrà annunciata, ma il nostro compito è accettarlo. Dobbiamo dedicarci completamente alla squadra".

In contemporanea ha detto la sua anche Jupp Heynckes (stessa fonte) in questa conferenza stampa, riguardo la bellezza di questa parte di stagione, per poi concentrarsi sul valore del proprio avversario: "Più la partita si avvicina, più la tensione sale. Essere nervosi è normale, anche se hai esperienza in questo tipo di partite sia come giocatore che come allenatore. Ce n'è bisogno, per tenere la concentrazione alta". Più nel dettaglio invece, sui turchi, queste le sue parole: "Ogni avversario può diventare un passo falso. Il Besiktas è costruito con esperienza internazionale. Sono organizzati difensivamente e sanno come ripartire bene. Sanno poi disimpegnarsi bene dalla difesa, se glielo lasci fare".