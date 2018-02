Champions League - Manchester United, Mourinho si affida ai fedelissimi

A caccia di conferme. Dopo l'ottimo girone eliminatorio, culminato con il primo posto nel girone grazie a cinque vittorie su sei partite giocate, il Manchester United di José Mourinho si affaccia alla fase ad eliminazione diretta dove affronterà, prima in trasferta e successivamente ad Old Trafford, il Siviglia di Vincenzo Montella, reduce da un ottimo periodo di forma e risultati. Non può dire lo stesso il tecnico lusitano, il cui andamento nelle ultime gare è risultato essere decisamente altalenante. Secondo posto in Premier in discussione e City che ha allungato fino ad archiviare il successo in Inghilterra da qualche settimana.

Resta la Champions League al tecnico ex Inter e Chelsea tra le altre, il quale dovrà fronteggiare gli spagnoli dell'aeroplanino rinvigoriti dai successi - seppur di misura e non senza difficoltà - contro i modesti Leganes, Girona e Las Palmas. Trasferta sempre ostica quella del Sanchez Pizjuan, dove l'ambiente sivigliano sarà pronto a trascinare Muriel e compagni verso un risultato positivo che possa ribaltare i pronostici e le percentuali del passaggio turno i quali vedono gli inglesi nettamente favoriti.

Il tecnico portoghese non potrà contare su Herrera, Blind e Rashford - oltre ai lungodegenti Jones, Ibra e Fellaini - per la trasferta del Sanchez Pizjuan a causa di problemi muscolari, ma ritroverà quasi sicuramente Paul Pogba al centro della mediana, in coppia con Matic. Davanti esordio europeo per Sanchez con la maglia dei Red Devils, mentre comporranno il terzetto di trequartisti Mata sulla destra - favorito su Martial, più offensivo - e Lingard al centro. Il tutto alle spalle di Romelu Lukaku, pronto ad approfittare della non impenetrabile difesa di Vincenzo Montella.

Resta in dubbio anche la presenza di Eric Bailly al centro della difesa, ma l'ex Villarreal dovrebbe essere della partita e spalleggiare Smalling al centro della retroguardia davanti a De Gea. Qualora l'ivoriano non dovesse recuperare, sarà Lindelof verosimilmente a partire titolare. Nessun dubbio invece per quanto riguarda la scelta dei terzini, che dovrebbero essere Valencia e Young.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Pogba; Mata, Lingard, Sanchez; Lukaku. All: Mourinho.