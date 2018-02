Chelsea - Barcellona in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Chelsea vs Barcellona. Gara d'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League, si gioca a Stamford Bridge. Fischio d'inizio alle 20.45, direzione affidata al turco Cakir.

Diretta Chelsea - Barcellona

Il Barcellona sta disputando al momento una stagione esente da macchie. Prima posizione a più sette sull'Atletico in Liga, finale di Copa del Rey acquisita, in Champions quattro vittorie e due pari, controllo del raggruppamento.

La condizione appare però in calo, due pari nelle ultime tre, il recente successo sull'Eibar - 0-2 nel week-end - senza entusiasmare. Valverde si affida ai colpi dei singoli, ma fatica ad inserire i nuovi e i pretoriani boccheggiano.

Per la gara di questa sera, poche novità. 4-4-2 sulla carta, con Iniesta sul fronte sinistro e Paulinho sul lato opposto. Da valutare la posizione dei due in fase di possesso. Rakitic e Busquets ultimano il reparto, Messi e Suarez compongono la coppia di avanti. Difesa tipo, i laterali sono Sergi Roberto e Jordi Alba, Umtiti e Piqué al centro.

Chelsea - Dopo il trionfo in Premier dello scorso anno, stagione tribolata per Conte. I blues sono in lotta per un piazzamento Champions - quattro squadre per tre posti (Manchester United, Tottenham e Liverpool) - lontani anni luce dal dominante City di Guardiola.

Alti e bassi anche in Coppa, seconda posizione alle spalle della sorprendente Roma di Di Francesco, davanti all'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Il Chelsea, ovviamente, non detiene i favori del pronostico, ma questo non è necessariamente un male, specie se in panchina siede un tecnico come Conte, abile nell'attendere per poi colpire. 3-0 al West Bromwich in Premier, 4-0 all'Hull City in FA Cup, l'undici londinese scalda i motori in vista del big match.

Conte può sorridere, rosa al completo all'alba della contesa odierna. Morata è della partita, è lui il 9 del Chelsea, con Giroud in panchina. Hazard è l'elemento di rottura, il giocatore di tecnica superiore in grado di spezzare l'inerzia. Pedro occupa la corsia mancina. Moses e Alonso al largo, Kanté e Fabregas cerniera di centrocampo. I prescelti dietro sono Christensen, Rudiger (ballottaggio con Cahill) e Azpilicueta. Courtois tra i pali.

