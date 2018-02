Champions League, lo Shakhtar ritrova Bernard. Assente Malyshev

Lo Shakhtar Donetsk di Paulo Fonseca si rituffa in Champions League, dopo aver estromesso dalla competizioni, ai primi di dicembre dello scorso anno, il Napoli. Ha chiuso il gironcino che comprendeva anche la corazzata Manchester City ed il Feyenoord al secondo posto, e la sorte ha voluto che gli arancioneri incrociassero sulla propria strada un'altra compagine italiana, la Roma, che a sua volta ha trionfato nel raggruppamento di ferro con Chelsea ed Atletico Madrid, oltre alla 'Cenerentola' Qarabag.

Lo Shakhtar arriva all'impegno di coppa da primatista nel campionato nazionale, con tre punti di vantaggio sulla rivale di sempre, la Dinamo Kiev che però conta una gara in meno. L'obiettivo della squadra di Fonseca, in Champions League, è quello di fare più strada possibile, magari centrando i quarti di finale, traguardo che potrebbe accontentare tutti, tifosi e società.

In vista del matchdi domani sera, la squadra stamane ha sostenuto il classico allenamento di rifinitura. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno svolto lavoro prettamente tattico, concludendo la sessione di allenamento con una partitella a ranghi misti, a ritmi non sostenutissimi. Una buona notizia, il rientro in gruppo del fantasista Bernand - uscito malconcio dalla sfida di campionato contro il Chornomorets Odessa, prima giornata dopo la sosta invernale cominciata lo scorso dicembre - che anche se non è al cento per cento della forma fisica sarà della partita. Ancora assente l'infortunato Malyshev.

Conferma per Taison e Marlos, frecce nella faretra dell'allenatore dello Shakhatar, infatti i due saranno schierati dal 1' minuto proprio con Bernand, sulla trequarti, tutti dietro al centravanti boa Facundo Ferreyra. In difesa Ordets e Rakitskiy lottano con Kryvtsov e Khocholava per comporre il pacchetto dei centrali. Dunque, in quattro per due posti, ma la sensazione è che a spuntarla siano i primi due. Altro brasiliano (uno dei tanti) agirà anche a centrocampo, e sarà Fred, che comporrà la cerniera in mezzo con il classe 1989 Stepanenko.

Ovviamente, la gara non si giocherà alla Donbass Arena, parzialmente danneggiato da due ordigni, esplosi a causa delle tensioni militari sul suolo ucraino qualche anno fa. La UEFA ha vietato le gare nell'impianto di Donetsk, dunque Shakthar contro Roma avrà come teatro il Metalist Stadium di Kharkhiv.

Questo il probabile undici di partenza della squadra ucraina:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Facundo Ferreyra. All. Paulo Fonseca.