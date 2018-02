Champions League, Siviglia e Manchester United di fronte per la prima volta

Sfida totalmente inedita quella del Ramon Sanchez-Pizjuan, dove il Siviglia attende il Manchester United per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Vincenzo Montella sta piano piano prendendo in mano la squadra, dopo un inizio molto complicato: archiviato il 5-1 subito in casa dell’Eibar, gli andalusi hanno raccolto due vittorie consecutive in Liga e conquistato l’accesso alla finale di Copa del Rey; ora la classifica racconta di un quinto posto, a -6 dal Real Madrid quarto – con una partita in meno per i Blancòs. Per il Manchester United invece l’andamento delle ultime settimane è ondivago: 2 sconfitte nelle ultime 3 giornate di Premier League, successo nel quinto turno di FA Cup contro l’Huddersfield; in campionato, dato ormai per impossibile il primo posto, c’è da difendere la seconda piazza dagli attacchi di Liverpool, Chelsea e Tottenham.

Match dunque totalmente inedito tra Siviglia e Manchester United, che non si sono mai affrontate in nessuna competizione ufficiale. Gli andalusi però contano 13 precedenti con squadre inglesi, con il bilancio in sostanziale equilibrio – 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte; per i Red Devils invece gli scontri diretti con compagini spagnole: 13 vittorie, a fronte di 17 sconfitte e 20 pareggi. I biancorossi si sono ritrovati nel girone – vinto poi dalla Juventus - del Manchester City nella stagione 15-16, raccogliendo 2 sconfitte; per lo United i club maggiormente affrontati sono Barcellona e Real Madrid – 11 precedenti con entrambi, con 3 vittorie e 4 sconfitte contro i blaugrana e 2 vittorie e 5 sconfitte con i Blancòs.

Clement Turpin guiderà il sestetto francese che dirige il match.

Sponda Siviglia

Qualche problema di formazione per Vincenzo Montella, che deve fare i conti con diversi assenti, soprattutto in difesa: Corchia e Kjaer sono infortunati, Layun non può essere schierato perché già sceso in campo con il Porto; Ever Banega non sta benissimo ma dovrebbe farcela ad affiancare N’Zonzi in mezzo al campo. Davanti, Ben Yedder farà da terminale offensivo, con Muriel, Vazquez ed uno fra Correa e Sarabia nel trio di trequartisti.

Sponda United

Anche Josè Mourinho non se la passa benissimo in termini di assenze forzate: Fellaini, Ibrahimovic, Jones, Rojo e Blind sono sicuramente out, Pogba e Bailly rientrano da infortuni ma stringeranno i denti. In attacco, debutto in questa Champions League per Alexis Sanchez, con Lingard e Martial alle spalle di Lukaku.