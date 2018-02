Champions League - Messi risponde a Willian: 1-1 tra Chelsea e Barcellona

Nel match valido per l'andata degli ottavi di Champions League Chelsea e Barcellona pareggiano 1-1. Sfida molto intensa con i catalani che fanno la partita ma sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Willian che colpisce due legni nel primo tempo. Nella ripresa la reti con lo stesso Willian che, al terzo tentativo, fa esplodere la gioia di Conte ma, ad un quarto d'ora dal termine, gli uomini di Valverde pareggiano grazie a Messi. Discorso qualificazione rimandato al 14 marzo.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Chelsea con Pedro e Willian a supporto di Hazard mentre il Barcellona risponde col 4-4-2 con il tandem offensivo composto da Messi e Suarez.

Il canovaccio tattico della partita è chiaro sin da subito con il Barça a fare la partita ma il primo pericolo lo crea il Chelsea con Hazard che, da destra, si accentra e calcia col mancino non trovando lo specchio per poco. La risposta dei catalani arriva al 16' con Paulinho che, su cross di Messi, colpisce di testa spiazzando Courtois ma la sfera termina fuori di poco. Col passare dei minuti la squadra di Valverde fa tanto possesso, prende campo ma non riesce a sfondare dando coraggio ai padroni di casa che al 33' vanno ad un passo dal vantaggio con Willian che esplode il destro dal limite centrando in pieno il palo. Pochi minuti stesso copione con il brasiliano che calcia col destro dai venti metri centrando un altro legno. Nel finale di tempo gli uomini di Conte vanno ancora vicini alla rete con Hazard che conclude al volo dai venti metri, palla alta di poco.

Nella ripresa solito copione e Barca che al 53' va vicino al vantaggio con Suarez che salta netto Azipilcueta e incrocia col mancino ma Courtois si allunga e allontana. I catalani, come accaduto nel primo tempo, non riescono a sfondare e al 62' il Chelsea passa con Willian che, al terzo tentativo, insacca con un destro piazzato dal limite, 1-0. La squadra di Valverde si rimbocca le maniche, alza notevolmente il baricentro e al 76' riesce a trovare il pareggio: errore clamoroso di Azpilicueta che serve Iniesta il quale mette al centro Messi che col piatto mancino spiazza Courtois, 1-1. Conte inserisce Drinkwater e Morata ma nel finale non accade nulla. Allo Stamford Bridge Messi risponde a Willian: Chelsea e Barcellona pareggiano 1-1.